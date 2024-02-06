Кто в высшем военном руководстве Украины нервирует западных партнеров: СМИ раскрыли детали

Не только в Украине, но и на Западе продолжает активно обсуждаться возможная отставка главкома ВСУ Валерия Залужного. Имена главных кандидатов на должность нового главнокомандующего ВСУ уже также ни для кого не секрет. Их фамилии также активно обсуждаются в западных СМИ. Речь идет о командующим Сухопутными войсками Украины генерал-полковнике Александре Сырском и руководителе Главного управления разведки Минобороны генерал-лейтенанте Кирилле Буданове. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

ВСУ. Фото: из открытых источников

Издание, пообщавшись с четырьмя человеками, "осведомленными в этом вопросе", отмечает, что 58-летний Сырский, опытный командир, считается близким соратником Зеленского, который брал его с собой на несколько визитов на передовую и фотографировался с военными. При этом Сырского не любят украинские рядовые солдаты, которые говорят, что он принимал решения, которые безосновательно повлекли потерю оружия и боеприпасов, а также жизни.

"38-летний Буданов не имеет опыта командования армией Залужного и Сырского, но эффективно руководит ГУР и возрождает ведомство, которое долгое время играло вторую скрипку после гораздо большей Службы безопасности Украины. Однако известная наглая тактика Буданова раздражает западных партнеров Киева. "Он заставляет нас нервничать", — сказал изданию один из западных чиновников.

При этом, по данным "Financial Times", два человека, близких к Сырскому и Буданову, сообщили, что те не заинтересованы в получении должности главкома и предпочитают остаться на своих нынешних местах.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения (мол, это кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины). А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



