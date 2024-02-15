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Кто такие уклонисты и какая ответственность им угрожает. В Нацполиции расставили все точки над «і»

Уклоняющимся от мобилизации является военнообязанный, который уклонился от повестки для сверки военно-учетных данных и избежавший отправления в армию. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции

сегодня, 12:21
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Ткачик Олеся
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В Национальной полиции рассказали, что уклонисты могут попасть под административную или уголовную ответственность. Последняя грозит военнообязанному, прошедшему сверку, а также медкомиссию, однако отказался идти на службу в армию.

Кто такие уклонисты и какая ответственность им угрожает. В Нацполиции расставили все точки над «і»

Повестка

В Нацполиции подчеркнули, что сведения об этом вносятся в ЕРДР и в случае установления этого факта начинается досудебное расследование. Материалы по этому поводу суду предоставляет ТЦК.

Как сообщили в Нацполиции, если суд признает человека виновным, он может сесть в тюрьму от трех до пяти лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нацполиции рассказали о самых любимых схемах уклонистов. Там отмечают, что уклонисты во избежание мобилизации подрабатывают временные удостоверения военнообязанных и справки ВЛК о непригодности к службе, об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Кроме того, по его словам, часто уклоняющиеся от мобилизации пользуются поддельными пенсионными удостоверениями и фейковыми удостоверениями родителей многодетных семей. При этом, по его словам, уклоняющихся от мобилизации переправляют не только в страны ЕС, но и на временно оккупированные территории в Белоруссию и Россию. Оттуда они по трансферу добираются в страны Балтии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Прикарпатье мужчина, получив повестку, быстро расстался с женой , поскольку думал, что его не отправят на фронт, потому что он ухаживает за малым сыном. Однако в суде его признали уклонистом и дали срок. Дело в том, что хитрость не помогла, ведь жена не была лишена родительских прав, поэтому могла заботиться о ребенке.




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Источник: https://www.liga.net/ua
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