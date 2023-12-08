Кто следующий после Кивы: экс-сотрудник СБУ назвал новые цели спецслужб

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Кравцев Сергей
Предатель и бывший нардеп Илья Кива – конечно же не единственная и далеко не главная цель для украинских спецслужб. Есть и другие личности, которых вскоре может постигнуть участь скандального нардепа. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность в эфире общенационального телемарафона высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, комментируя ликвидацию нардепа-предателя в Подмосковье.
Илья Кива. Фото: из открытых источников
Иван Ступак назвал ряд имен пособников Кремля и предателей Украины, которых могут ликвидировать в дальнейшем.
Напомним, в Подмосковье нашли мертвым бывшего депутата Верховной Рады (ОПЗЖ), предателя Украины Илью Киву, который сбежал в Россию в 2022-м году. Киву убили двумя выстрелами – в грудь и в голову. Эксперты в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказали, чем обусловлен такой выбор "мишени" – и о чём это говорит.
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Ранее "Комментарии" писали — самая сложная часть зимы еще впереди, а поэтому Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
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