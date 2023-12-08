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Кто следующий после Кивы: экс-сотрудник СБУ назвал новые цели спецслужб

СБУ определяет цели не по приоритетности, а исходя из своих возмжностей, так как не ко всем людям можно подобраться на расстояние выстрела

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Предатель и бывший нардеп Илья Кива – конечно же не единственная и далеко не главная цель для украинских спецслужб. Есть и другие личности, которых вскоре может постигнуть участь скандального нардепа. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность в эфире общенационального телемарафона высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, комментируя ликвидацию нардепа-предателя в Подмосковье.

Кто следующий после Кивы: экс-сотрудник СБУ назвал новые цели спецслужб

Илья Кива. Фото: из открытых источников

Иван Ступак назвал ряд имен пособников Кремля и предателей Украины, которых могут ликвидировать в дальнейшем.


"Это исключительно мое предположение... Сивкович (вице-премьер, ответственный за силовой блок в правительстве Николая Азарова, бывший заместитель секретаря СНБО – ред.) может быть, бывший глава МВД Захарченко может быть, бывший глава СБУ Якименко тоже может быть и там тра-та-та понеслось, то есть в зависимости от их участия. Вот, например, Сивкович, он принимал активное участие в полномасштабном вторжении... Он координировал деятельность бывшего начальника крымского управления СБУ", — рассказал экс-сотрудник СБУ.

Напомним, в Подмосковье нашли мертвым бывшего депутата Верховной Рады (ОПЗЖ), предателя Украины Илью Киву, который сбежал в Россию в 2022-м году. Киву убили двумя выстрелами – в грудь и в голову. Эксперты в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказали, чем обусловлен такой выбор "мишени" – и о чём это говорит.

Читайте также на портале "Комментарии" — один из лидеров Партии регионов, обвиняемый в госизмене, сбежал в Москву, — СМИ.

Ранее "Комментарии" писали — самая сложная часть зимы еще впереди, а поэтому Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.



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