Кто подталкивает Киев к уступкам в войне: почему об этом говорят в западных СМИ

Итальянская газета Corriere della Sera опубликовала материал, что Владимир Зеленский якобы готов к прекращению огня без признания потери территорий при гарантиях безопасности от США и быстрого вступления в ЕС. В Офисе президента эту информацию опровергли. Советник Зеленского Дмитрий Литвин в комментарии для украинских СМИ отметил, что информация, изложенная в материале итальянских журналистов, не соответствует действительности. Почему сейчас увеличивается количество подобных материалов в западной прессе? Не может ли Запад таким образом подталкивать Киев к уступкам в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Россияне снова дали в штангу

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан свой ответ разделил на несколько тезисов.

"Тезис первый заключается в том, что в последнее время действительно много спекуляций в иностранных СМИ, в том числе в таких, которые раньше считались абсолютно независимыми, как, например, The Economist. Однако они появляются неспроста. Россияне спешат как-то выйти из этой войны так, чтобы для их плебса и для тех государств, которые на них ориентируются или которых опасаются это выглядело как победа. Поэтому они пытаются сформировать общественное мнение, благоприятное для их образа победы, в частности, суть которой заключалась бы в том, что все завоеванные ими земли остаются в составе так называемой российской федерации. Вот пэтому и появляется статейка, в которой говорится, что якобы президент Зеленский уже готов в обмен на согласие относительно завершения борьбы за возвращение временно оккупированных территорий получить что-то", – отметил экс-дипломат.

Иными словами, убежден Вадим Трюхан, это фактически ИПСО такого глобального уровня, который россияне задействуют, в первую очередь, в тех странах, где принимается решение о предоставлении Украине оружия, финансовой и другой помощи, пытаясь таким образом изменить общественное мнение о ходе войны.

"Второй тезис заключается в несоответствии именно этой статьи к положению вещей. Это ясно видно даже по тому, что взамен предлагается исключительно вступление в ЕС, а вступление в ЕС не является гарантией невозобновления военных действий, поскольку Европейский Союз не является союзом безопасности. Это политико-экономический альянс. Следовательно, здесь россияне дали в серьезную штангу. Ведь такой вариант, как предлагается, даже при каких-то гипотетически кризисных условиях, когда, скажем, рушится все и враг завтра будет в Киеве или где-нибудь в Виннице, все равно не имеет никакого значения. Поэтому конструкция, обнародованная итальянской газетой Corriere della Sera, абсолютно непрофессионально слеплена и нетрудоспособна", – отметил Вадим Трюхан.

Эксперт обратил внимание на еще один тезис, а именно на то, что 12 октября должна была состояться встреча в формате Рамштайн в Германии.

"На самом деле беспрецедентное событие, в котором должен был принять участие непосредственно президент США Байден и ряд лидеров других ведущих государств мира. И вот большинство таких публикаций появляются в процессе подготовки к такой встрече. Сейчас уже известно о переносе даты саммита, а публикации все равно появляются. То есть, россияне откровенно спешат. Им нужно извлечь какую-то выгоду из смены общественных настроений в ключевых государствах мира. Так что россйские уши здесь торчат четко. Понимание того, что на "Рамштайне" могут быть озвучены какие-то серьезные решения, подталкивает россиян действовать быстрее, а действуя быстрее, они допускают такие ляпы, как в случае с этой публикацией в итальянской газете", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Запад подталкивал Украину к миру с проигрышной позиции с первых дней войны

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отметил, что Запад, возможно, подталкивает Украину к уступкам в войне, то он это делает фактически с первого дня полномасштабного вторжения и до этого делал.

Эксперт обратил внимание на то, что даже оружие Запад начал поставлять только тогда, когда Украина фактически смогла самостоятельно отбросить российские войска от Киева.

"И, опять же, начал поставлять не поставляемое сейчас оружие, а только первые гаубицы. То есть Запад очень слабо принимал решение о поставках хотя бы какого-то оружия Украине. И только потом спектр предоставленного нам оружия постепенно расширился. Тезис "Закройте нам небо!" звучал по меньшей мере год, пока в Украине появились образцы системы ПВО, которые предоставлял непосредственно Запад. Поэтому Запад подталкивает Киев к переговорам с проигрышной позиции с начала войны. И в принципе западные лидеры немного устали от Украины и от войны в Украине. Кроме того, у них хватает своих проблем, кроме Украины, и они были бы удовлетворены, если бы война как-то заморозилась, закапсулировалась как проблема, с которой уже разбирались преемники, которые выиграют выборы. Поэтому действительно вижу много мотивов у западных лидеров, чтобы подтолкнуть Украину к миру. И не вижу у Запада желания решить эту проблему таким образом, чтобы такого действительно не повторилось", – отметил эксперт.

По его словам, другая позиция в том, что Запад поддерживает тезис о том, что разговоров об Украине без Украины не может быть.

"И мы имеем, пусть половинчато, пусть недостаточно, но все же поддержку. К тому же эта поддержка будет продолжаться довольно долго, а вал таких публикаций будет увеличиваться дальше и дальше. Единственное, что может повлиять на то, что западной поддержки станет меньше или она вообще исчезнет, это, если Запад начнет понимать, что в Украине отсутствует демократия, что здесь узурпация власти, но поскольку сейчас в Украине узурпации власти нет и у нас достаточно неплохо работают инструменты обратной связи, есть оппозиционные журналисты, оппозиционные политические партии, пока я не вижу риска и с этой стороны", – констатировал Андрей Еременко.

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