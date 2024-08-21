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Кто моргнет, тот и проиграет: успех в войне будет зависеть от нервной мощи Зеленского

Зеленский может отозвать войска из Курска, а Путин из Донбасса, если у одного из них не выдержат нервы

сегодня, 18:06
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Ткачик Олеся

Украина застала Россию неожиданно прорывом через границу в Курской области, захватив значительную часть территории. Однако, как отмечает The Times, через две недели после начала операции все еще неясно, какие цели преследует Украина — удержать захваченную территорию или отступить и сконцентрироваться в другом направлении.

Кто моргнет, тот и проиграет: успех в войне будет зависеть от нервной мощи Зеленского

Зеленский и Путин

При этом издание подчеркивает, что на передовой на Донбассе украинские силы сталкиваются с преобладающей огневой мощью России. Однако после месяцев неудач этот прорыв на территорию России дал украинцам повод для радости и значительно поднял моральный дух.

По информации издания, операция в Курской области нужна не только для поддержки украинского населения, но и для демонстрации союзникам, что Украина способна побеждать, призывая тем самым к увеличению поставок оружия. Как отмечается в статье, это своеобразный сигнал Европе и США: Мы победители, поддержите нас, с большим количеством оружия мы могли бы добиваться еще больших успехов.

При этом в материале говорится, что в случае победы Дональда Трампа на выборах и возможного прекращения поддержки Украины стране придется рассматривать вариант мирных переговоров. Захват более 1250 квадратных километров российской территории укрепляет переговорную позицию президента Владимира Зеленского. Некоторые эксперты предполагают, что Украина может даже попытаться захватить Курскую АЭС, чтобы обменять ее на Запорожскую АЭС, оккупированную Россией.

Однако, журналисты подчеркивают, что содержание территории в Курской области может быть слишком рискованным, если украинские элитные войска окажутся в ловушке и потерпят поражение.

The Times предполагает, что Украина, возможно, сделала ставку на асимметричную атаку на слабо защищенную границу, чтобы заставить Россию передислоцировать свои войска. Кремлевскому диктатору Путину, вероятно, придется отправить закаленные в боях войска из Донбасса, чтобы выбить украинцев из Курской области. Однако пока он воздерживается от этого, продолжая наступление на Покровск.

"Возникает вопрос: кто первым моргнет? Путин выведет свои элитные войска из Покровска для защиты границ России или Зеленский откажется от наступления в Курской области, чтобы удержать линию на Донбассе?", — задает вопрос Times.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ загнали российских военных в Курской области в ловушку.




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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/ukraine-invade-russia-kursk-incursion-war-dbg7qbtb6
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