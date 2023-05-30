Кто мог атаковать дронами Москву: аналитик назвал три варианта

Член аналитического центра по внешней политике и национальной безопасности общества Генри Джексона Алан Мендоза считает, что атака беспилотниками по Москве могла быть осуществлена одной из трех сторон. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky . Новости .



Москву атаковали неизвестные беспилотники. Фото из открытых источников

Мендоза утверждает , что пока никто не взял ответственность за атаку дронов по столице России. Поэтому военный аналитик выделяет три основных игрока, которые могли совершить нападение на Москву: Украина, Россия и оппозиционные силы внутри РФ.

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"Самая вероятная причина атаки — Украина. Однако мы должны быть очень осторожными, приписывая это им, пока не узнаем, какой это тип беспилотника. Они являются наиболее очевидным виновником, но если это они, это подвергает сомнению поддержку Запада", — говорит Алан Мендоза. .

Эксперт не исключает, что Россия сама могла нанести удары по Москве и указывает на главный мотив Кремля в таких действиях.

"Война в Украине идет плохо для России. Они могут быть озабочены тем, что военное оружие направляется в Украину с Запада", — говорит Мендоза, считая, что таким образом Россия сможет повлиять на решение союзников Украины по поставкам оружия.

Военный аналитик хоть и рассматривает возможность деятельности оппозиционных сил в России, которые могли бы стоять за атакой дронов, однако склоняется, что это маловероятно. Эксперт отметил, что атака по Москве может иметь серьезные последствия.

"Люди в стране могли жить относительно нормальной жизнью. Сейчас россияне воочию видят последствия войны – это сейсмический момент для России. Это начнет формировать в их голове вопрос о том, что делает Владимир Путин", — считает Алан Мендоза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки на Москву Великобритания ответила, может ли Украина атаковать территорию России.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Путина на атаку дронов по Москве.