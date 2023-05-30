Кто мог атаковать дронами Москву: аналитик назвал три варианта

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Slava Kot
Член аналитического центра по внешней политике и национальной безопасности общества Генри Джексона Алан Мендоза считает, что атака беспилотниками по Москве могла быть осуществлена одной из трех сторон. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky . Новости .
Москву атаковали неизвестные беспилотники. Фото из открытых источников
Мендоза утверждает , что пока никто не взял ответственность за атаку дронов по столице России. Поэтому военный аналитик выделяет три основных игрока, которые могли совершить нападение на Москву: Украина, Россия и оппозиционные силы внутри РФ.
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Эксперт не исключает, что Россия сама могла нанести удары по Москве и указывает на главный мотив Кремля в таких действиях.
Военный аналитик хоть и рассматривает возможность деятельности оппозиционных сил в России, которые могли бы стоять за атакой дронов, однако склоняется, что это маловероятно. Эксперт отметил, что атака по Москве может иметь серьезные последствия.
Также "Комментарии" писали о первой реакции Путина на атаку дронов по Москве.
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