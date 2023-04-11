Кто из союзников уже сомневается в успешности украинского контрнаступления

Разведка США считает, что проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее военные "значительно отстанут" от первоначальных целей Киева относительно ожидаемого контрнаступления. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Washington Post", со ссылкой на один из секретных военных документов США, которые попали в сеть.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Мрачная оценка с грифом "совершенно секретно", датированная началом февраля, предупреждает о значительных "недостатках в формировании и поддержке сил", а также о вероятности того, что такая операция приведет лишь к "скромным территориальным достижениям". Это заметный отход от публичных заявлений администрации Байдена о боеспособности украинской армии.

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Документ, который ранее не разглашался, является одним из многих материалов о национальной безопасности США, обнаруженных на прошлой неделе в сети.

Документ, который прогнозирует лишь скромный успех в будущем контрнаступлении Украины, указывает на то, что стратегия Киева заключается в отвоевании территорий на востоке и продвижении на юг с целью разорвать сухопутный мост России в Крым. Мощные российские оборонительные укрепления в сочетании с "постоянными недостатками в подготовке и поставке боеприпасов со стороны Украины, вероятно, затруднят продвижение вперед и приведут к увеличению количества жертв во время наступления", говорится в документе.

Маркировка документа указывает на то, что информация была получена с помощью агентурной и радиотехнической разведки, вероятно, с применением секретных методов, используемых ЦРУ и Агентством национальной безопасности. Офис директора национальной разведки, который, как представляется, подготовил этот документ, отказался от комментариев, так же как и Совет национальной безопасности.

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