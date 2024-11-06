Кто или что сдерживает Южную Корею: почему Сеул отказывается поставлять оружие Киеву

Вопрос поставки Украине наступательного вооружения остается очень чувствительным для правительства Республики Корея. В первую очередь Сеул не готов принимать быстрые решения по законодательным ограничениям. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал посол Украины в этой стране Дмитрий Пономаренко, отмечает издание "Главком".

Южная Корея. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в Южной Корее действует законодательная норма, согласно которой официальный Сеул не может поставлять оружие находящимся в состоянии войны странам.

"Учитывая это, в своей работе с официальным Сеулом мы предлагаем поэтапный подход к этому вопросу. К примеру, сначала сконцентрироваться на получении систем оборонного типа и класса: средств ПВО, радаров, систем РЭБ и т.д.", — отметил дипломат.

По его убеждению, защита нашего мирного населения, ежедневно страдающего дронно-ракетными ударами России, это "не о поставках оружия как такового".

"Это о справедливой и крайне необходимой гуманитарной помощи в обеспечении безопасной жизни для людей в Украине, для возможности детям беспрепятственно ходить в школу, а их родителям на работу; не просыпаться от сирен и взрывов; спать дома, а не в бомбоубежищах. Жить и чувствовать себя защищенными", — отметил Дмитрий Пономаренко.

Посол отметил, что работа, проводимая МИДом на систематической основе и поиск приемлемых для корейской стороны механизмов взаимодействия с целью разблокирования поставок летального вооружения различных типов, не проходит безрезультатно.

Читайте на портале "Комментарии" — в своем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка обнаружила, что на территории Курской области России уже 11 тысяч военных из Северной Кореи, и их численность продолжает расти. Глава государства возмутился, что Киев не видит ответного усиления реакции от партнеров. Между тем Пентагон заявляет, что опрокидывание войск КНДР в РФ может сыграть определенную роль в контексте попыток Москвы вытеснить ВСУ из Курской области. Каких действий от Запада ждет Зеленский, когда говорит, что реакция партнеров недостаточна? Почему партнеры ведут себя осторожно и действительно, ограничиваются только общими фразами и заявлениями? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



