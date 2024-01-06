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Кто активнее применяет снаряды на фронте: стала известна статистика

В России гораздо больше снарядов, чем у Украины

сегодня, 22:37
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики ежедневно на линии столкновения выпускают в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем это делают Вооруженные силы Украины. Об этом со ссылкой на лондонский институт RUSI сообщает американское издание Wall Street Journal, передает портал "Комментарии".

Кто активнее применяет снаряды на фронте: стала известна статистика

Артиллерия РФ работает на фронте чуть ли не непрерывно. Фото из открытых источников

По данным издания, по состоянию на сегодняшний день российские оккупанты выстреливают в среднем по десять тысяч снарядов тогда, как Силы обороны Украины используют только по две тысячи боеприпасов.

В летние месяцы 2023 года, отмечает Wall Street Journal, ситуация была несколько иной. Тогда соотношение использования снарядов было в пользу ВСУ. Украинские военные ежедневно использовали семь тысяч снарядов, тогда как захватчики – всего пять тысяч.

Очевидно, добавляет издание, что такое соотношение было связано с контрнаступлением украинских военных на юге Украины, которое требовало более интенсивного использования боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить 2-4 млн долларов за штуку. Когда 4 мая была сбита первая российская баллистическая ракета, все были очень удивлены, но после этого доверие к оборудованию выросло.

"Комментарии" также писали, что российские власти готовят военное вторжение в страны Европейского Союза, это может произойти не позднее 2025 года. Польша осознает угрозу со стороны РФ, а нападение возможно, когда в США власти будут переходить от Джо Байдена к новоизбранному президенту.



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Источник: https://www.wsj.com/?mod=wsjheader_logo
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