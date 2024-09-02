Крышка мешка захлопывается: военные могут погибнуть без решения на выход

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Ткачик Олеся
DeepState обновил карту, враг оккупировал село Долиновку. Однако, как отметила волонтер Лилия Кравченко "Сова", россияне взяли под контроль этот населенный пункт еще два дня назад.
Карта боев
По ее словам, до Украинского осталось чуть больше 3 км. До Звездного/Кураховки — менее 5 км.
При этом, добавляет волонтер, DeepState дает информацию с задержкой минимум в сутки.
При этом ранее она утверждала, что есть дальнейшее враждебное продвижение в направлении Желанне Первое, а также есть продвижение в Селидово.
По ее словам, она не является военным стратегом, однако в складывающейся ситуации даже диванные эксперты могут понять, что более эффективно было бы вывести подразделения за реку Волчу, выровнять и сократить ЛБО и этими остатками усилить оборону линии вдоль реки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин похвастался тем, что российские оккупационные войска якобы безумными темпами продвигаются на Донбассе и захватывают территории квадратными километрами.
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