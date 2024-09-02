Крышка мешка захлопывается: военные могут погибнуть без решения на выход

DeepState обновил карту, враг оккупировал село Долиновку. Однако, как отметила волонтер Лилия Кравченко "Сова", россияне взяли под контроль этот населенный пункт еще два дня назад.

Карта боев

По ее словам, до Украинского осталось чуть больше 3 км. До Звездного/Кураховки — менее 5 км.

При этом, добавляет волонтер, DeepState дает информацию с задержкой минимум в сутки.

"Если вы узнаете оттуда о том, что крышка захлопнулась, там уже в живых никого не останется. Напомнить вам о Зените? О не отданном вовремя приказе о выходе, о расстрелянных там пацанах... Кто-то ответил за эти смерти? Нет?" – написала в Фейсбуке Кравченко.

При этом ранее она утверждала, что есть дальнейшее враждебное продвижение в направлении Желанне Первое, а также есть продвижение в Селидово.

"Из того проклятого Невельского крамана подразделения не выводят. Вопрос: пуркуа?! В чем смысл держать эти поля и три посадки и класть остатки бойцов? Окружение – вопрос времени. Окружение – это потери и пленные. Мало ли в Мемрике орки в плен взяли? Надо еще? – спрашивала волонтер.

По ее словам, она не является военным стратегом, однако в складывающейся ситуации даже диванные эксперты могут понять, что более эффективно было бы вывести подразделения за реку Волчу, выровнять и сократить ЛБО и этими остатками усилить оборону линии вдоль реки.

"Вопрос в том, что на направлении некому, нет офицера в штабах принять такое решение. Сцикотно. Карьера, блд, сломается", – добавила волонтер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин похвастался тем, что российские оккупационные войска якобы безумными темпами продвигаются на Донбассе и захватывают территории квадратными километрами.



