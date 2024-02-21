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Крымскую молодежь готовят к войне с Украиной: что известно

В аннексированном Крыму россияне усилили милитаризацию местных подростков

сегодня, 21:48
Автор:
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Марьян Ощановский
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В аннексированной АР Крым представители российско-оккупационных войск ужесточили политику милитаризации украинских детей.

Крымскую молодежь готовят к войне с Украиной: что известно

В Крыму детей готовят к службе в армии РФ. Фото из открытых источников

По информации Центра национального сопротивления, оккупанты намерены ввести в Крыму "общегосударственную систему подготовки граждан к военной службе".

Сообщается, что в соответствии с так называемыми распоряжениями захватчики хотят создать в каждом муниципальном образовании полуострова общие центры так называемого военно-патриотического воспитания для подготовки молодежи к будущей службе в русской армии.

Отмечается, что оккупанты также рассматривают возможность деятельности региональных отделений российской молодежной военно-патриотической организации "Юнармия", которую в 2016 году основало Минобороны РФ.

Центр национального сопротивления призвал гражданское население оккупированного Крыма не участвовать в подобных мероприятиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины на самом деле понесли большие потери во время отступления из Авдеевки, поскольку оно было плохо спланировано, сообщило The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Издание утверждает, что отступление из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным. Украинские военные якобы сообщили изданию, что, несмотря на заявленные цели командования – сохранить жизнь личного состава, они не смогли безопасно отвести из города свои войска.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что польская полиция возбудила уголовное дело за разжигание ненависти в связи с появлением на митинге фермеров плаката с советской символикой и призывом к российскому диктатору Владимиру Путину. Как известно, польские фермеры более чем на 100 тракторах перекрыли дорогу у границы с Чехией. На одной из машин был флаг СССР и лозунг "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-prodovzhuyut-militaryzatsiyu-ukrayinskyh-ditej-v-okupovanomu-krymu/
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