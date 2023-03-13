Крым стал территорией страха и теряет свою уникальность, - глава Меджлиса

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Моесеенко Валентина
За девять лет оккупации Крыма Российской Федерацией полуостров превратился в территорию страха. Кроме того, он теряет свою уникальность. Кремль вывез с территории Крыма много музейных ценностей, отмеченных даже в Эрмитаже. Об этом в Телеэфире сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Чубаров: люди на аннексированном полуострове страдают от репрессий и гонений
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Чубаров обратил внимание, что Крым буквально каждый день теряет свою уникальность, обусловленную его многовековой тысячелетней историей и вкладами многих народов и культур.
Он отметил, что Кремль пытается придать Крыму какую-либо русскость и привнести в его жизнь те культурные традиции и ценности, которые никогда не имели никакого отношения к полуострову.
"Комментарии" также писали о том, что по случаю 9-й годовщины аннексии Крыма российский президент Владимир Путин может посетить временно оккупированный регион Украины.
Как сообщал портал "Комментарии", руководство России готовит планы эвакуации из оккупированного Крыма. Россияне формируют первоочередной список работников и их семей.
Читайте на портале "Комментарии" — СБУ задержала "замминистра Крыма".
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13 марта 2023, 23:39
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