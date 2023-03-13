Крым стал территорией страха и теряет свою уникальность, - глава Меджлиса

За девять лет оккупации Крыма Российской Федерацией полуостров превратился в территорию страха. Кроме того, он теряет свою уникальность. Кремль вывез с территории Крыма много музейных ценностей, отмеченных даже в Эрмитаже. Об этом в Телеэфире сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.



Чубаров: люди на аннексированном полуострове страдают от репрессий и гонений

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Там, где страх, люди изначально не могут развиваться, они практически живут одним днем, всегда обеспокоены, всегда обеспокоены судьбой своих близких, не могут никак успокоиться, потому что каждый день приносит все новые и новые свидетельства репрессий, гонений со стороны оккупационных властей. , – рассказал он.

Чубаров обратил внимание, что Крым буквально каждый день теряет свою уникальность, обусловленную его многовековой тысячелетней историей и вкладами многих народов и культур.

"Уникальность Крыма сейчас уничтожается в результате превращения этой территории в военный форпост России: очень многое сносится безобразно, все ломается, сносятся целые природные объекты", — сообщил глава Меджлиса.

Он отметил, что Кремль пытается придать Крыму какую-либо русскость и привнести в его жизнь те культурные традиции и ценности, которые никогда не имели никакого отношения к полуострову.

“Конечно, все это придется исправлять, вычищать. Во многом потери будут просто не возвратны, такие как уничтожение памятников крымскотатарской культуры. По большому счету, Москва сегодня окончательно уничтожает те немногочисленные единичные памятники крымскотатарской культуры, архитектуры, которые удалось сохранить после депортации 1944 года и почти полвека изгнания крымских татар”, — отметил Чубаров.

"Комментарии" также писали о том, что по случаю 9-й годовщины аннексии Крыма российский президент Владимир Путин может посетить временно оккупированный регион Украины.

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