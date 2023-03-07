Крылатые "умные бомбы" JDAM уже работают в Украине

Украина уже задействует на поле боя "умные бомбы" JDAM. Как передает издание "Комментарии", об этом во время круглого стола для СМИ заявил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер, передает The War Zone.

Крылатые "умные бомбы" JDAM. Фото: из открытых источников

Хекер отметил, запас этих бомб, которые могут поражать цели на расстоянии до 45 миль, благодаря выдвижным комплектам крыльев, в настоящее время относительно невелик. Однако они уже могут представлять реальные проблемы для российских вооруженных сил.

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Как сообщается, точная конфигурация JDAM-ER, которые Украина получила, пока неясна. Хекер также подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас есть в Украине, ограничено.

"У них (Ред. – ВСУ) достаточно, чтобы нанести пару ударов", — отметил Джеймс Хекер.

Разговоры о передаче Украине "умных бомб" начались еще в конце прошлого года. Тогда в масс-медиа появилась информация о том, что Белый дом планирует отправить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы".

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Также издание "Комментарии" сообщало — Financial Times утверждает, что Иран готов к сотрудничеству с российской федерацией и не прочь продать баллистические ракеты, однако Кремль якобы колеблется, опасаясь, что тогда США согласятся предоставить Украине долгожданные ракеты ATACMS, позволяющие наносить удар на расстояние до 300 км. Эксперты проанализировали эту информацию специально для портала "Комментарии".



