logo

BTC/USD

16824.29

ETH/USD

1233.98

LTC/USD

76.80

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Крупное наступление России весной: в НАТО сделали заявление о новых планах Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Крупное наступление России весной: в НАТО сделали заявление о новых планах Путина

На Западе согласны, что бои зимой немного "остынут", но весной противостояние может возобновиться

сегодня, 14:20 comments1301
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

На сегодняшний день нет даже предпосылок для мирного урегулирования войны в Украине, поэтому западные союзники должны продолжать поставлять Украине оружие. К тому же, уже сейчас становится очевидно, что зимой обе стороны будут стремиться перегруппировать и перевооружить свои силы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого цитирует рейтинговое издание "Financial Times".                                                                    

Крупное наступление России весной: в НАТО сделали заявление о новых планах Путина

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Условий (Ред. – для дипломатического решения) сейчас нет", — отметил генсек НАТО, добавив, что Россия не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны.

"Чем больше мы хотим мирного решения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", — заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО объяснил, что Россия пытается добиться небольшого перемирия в войне, прежде чем "начать более масштабное наступление весной". 

Йенс Столтенберг считает, что у Украины появился импульс, отметив, что в странах НАТО "постоянно обдумывают, какие системы (вооружения) мы хотим поставить" Киеву.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Луганщине ожесточенные бои: оккупанты подтянули резервы – потери огромные. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай раскрыл подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский исключил передышку в войне, несмотря на все уговоры России начать мирные переговоры. Президент считает, что видимость переговоров нужна Путина лишь для новой подготовки массированной атаки на Украину.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/c0f2fcc1-00e9-4368-9316-7c0ff66e53dc
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!