Крупное наступление России весной: в НАТО сделали заявление о новых планах Путина

На сегодняшний день нет даже предпосылок для мирного урегулирования войны в Украине, поэтому западные союзники должны продолжать поставлять Украине оружие. К тому же, уже сейчас становится очевидно, что зимой обе стороны будут стремиться перегруппировать и перевооружить свои силы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого цитирует рейтинговое издание "Financial Times".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Условий (Ред. – для дипломатического решения) сейчас нет", — отметил генсек НАТО, добавив, что Россия не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны.

"Чем больше мы хотим мирного решения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", — заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО объяснил, что Россия пытается добиться небольшого перемирия в войне, прежде чем "начать более масштабное наступление весной".

Йенс Столтенберг считает, что у Украины появился импульс, отметив, что в странах НАТО "постоянно обдумывают, какие системы (вооружения) мы хотим поставить" Киеву.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский исключил передышку в войне, несмотря на все уговоры России начать мирные переговоры. Президент считает, что видимость переговоров нужна Путина лишь для новой подготовки массированной атаки на Украину.





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