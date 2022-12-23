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Крупнейшие поражения в истории России

Российская Федерация совершив нападение на Украину в очередной раз терпит большое поражение. В истории России таких случаев немало, россияне проигрывали османам, японцам, финнам и другим народам.

сегодня, 11:10
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Автор:

Slava Kot

По данным Генштаба Украины, Россия потеряла более 100 тыс. личного состава и миллиарды долларов военной техники. Таким образом, вторжение РФ в Украину стало одним из крупнейших поражений в истории России.

Крупнейшие поражения в истории России

В Украине погибли более 100 россиян. Фото из открытых источников

Потери в 100 тыс. человек в РФ не фиксировали со времен Второй мировой войны, однако это не впервые в своей истории Россия терпит унизительные поражения и значительные потери.

Крымская война (1853-1856)

Крупнейшие поражения в истории России - фото 2

Российская империя пыталась расширить сферы влияния, из-за чего разорвала дипломатические отношения с Османской империей и вторглась на ее территорию. На сторону османов стали Великобритания и Франция, а главные бои происходили в Крыму.

Война закончилась тяжелым поражением для России. Николай I не предусмотрел, что османам помогут другие страны. Поражение ослабило позиции России на международной арене и привело к уничтожению российского флота, тогда потери военных были более 400 тыс.

Война России с Японией (1904–1905)

Крупнейшие поражения в истории России - фото 3

В начале 20 века амбиции Японии и России пересеклись. Островная страна стремилась расширить влияние на Маньчжурию и Корейский полуостров, а Российская империя хотела получить новые порты в Тихом океане.

Россия потерпела большие поражения и должна была подписывать мир, однако Николай II безуспешно пытался продолжить войну. После проигранного Цусимского сражения Российская империя все подписала мирный договор. Во время войны с Японией Россия потеряла более 170 тысяч.

Война между Россией и Финляндией (1939–1940)

Крупнейшие поражения в истории России - фото 4

Москва заявляла, что Германия может использовать Финляндию для нападения и, таким образом, оправдывала свои военные действия. СССР разорвал дипломатические отношения с Финляндией 29 ноября, а на следующий день советские солдаты перешли финскую границу.

Военные действия продолжались более трех месяцев. Финская армия показала невероятную решительность и пристыдила Россию. В этой войне Россия потеряла более 120 тыс. военных.

Война в Афганистане (1979-1989 )

Крупнейшие поражения в истории России - фото 5

Москва стремилась поддержать коммунистическое правительство в Афганистане, которое не имело широкой поддержки местного населения. Российские войска вошли в Афганистан в 1979 году, ликвидировали руководящую оппозицию и захватили крупнейшие города, в то время как силы повстанцев почти безнаказанно действовали за пределами городов.

С годами война увеличила экономические последствия для Советского Союза, и в 1987 году СССР объявил о выводе своих войск, состоявшемся в 1989 году. Официально в СССР погибло 14 тыс. человек, однако неофициальные потери выше.

Вероятно, Кремлевские лидеры до сих пор не научились делать выводы из своих поражений. Путин как и напавший на Финляндию Сталин недооценил Украину, как и Брежнев не смог подготовить Россию, когда та вторглась в Афганистан, и так же как во времена Российской Империи, Николай I и Николай II не увидел недостатков своей собственной армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал заявление об украинском народе.

Также "Комментарии" писали о том, на какие потери готов пойти президент России .



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