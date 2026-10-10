Крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России в огне и дыму: куда попали ВСУ

В ночь на 10 октября украинские защитники повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Генштаба ВСУ.

Взрывы на ЛВДС "Самара". Фото: из открытых источников

Отмечается, что степень нанесенного ущерба уточняется.

ЛПДС "Самара" является большим узлом приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На станции смешивают нефть с разным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Кроме того, подтверждено уничтожение 7 октября 2026 четырех резервуаров РВС-50000 и масштабный пожар на ЛПДС "Самара".

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