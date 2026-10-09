Самолеты, "Панциры" и не только: какие объекты ПВО россиян уничтожили ВСУ в сентябре

Силы обороны Украины в сентябре 2026 года поразили ряд важных военных объектов России с применением средств поражения средней дальности, известных как middle strike. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Среди заявленных целей – системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, авиация и корабельно-катерный состав.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Одним из приоритетных направлений остаётся уничтожение средств, которые помогают российским войскам контролировать воздушное пространство и обнаруживать украинские удары. По данным украинского Минобороны, в сентябре были поражены две пусковые установки зенитного комплекса С-400 в Брянской области России, а также многофункциональная радиолокационная станция 92Н6 из состава этого комплекса в Сочи.

Кроме того, под удар попали российские ЗРК "Бук-М3" на Запорожском направлении и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и "Панцирь-С2".

В перечень поражённых объектов также вошли радиолокационные станции "Небо-У", "Небо-СВ", "Подлет", "Каста", П-18 и другие средства обнаружения. Украинская сторона заявляет и об ударах по системам радиоэлектронной борьбы и технической разведки. Среди них – мобильная станция РЭБ "Красуха-4" и автоматизированные посты разведки "Гренадер".

По оценке украинского оборонного ведомства, последовательное поражение таких объектов снижает возможности российских войск по наблюдению за воздушной обстановкой и противодействию украинским средствам поражения.

В течение месяца украинские силы также атаковали авиационные и морские цели. На аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму был поражён самолёт Су-24. Минобороны Украины сообщило и об уничтожении российского МиГ-29 и вертолёта Ка-27.

В Севастополе, согласно опубликованным данным, под удар попали десантный катер БК-16 и скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст". Информация о результатах атак приведена украинской стороной; независимое подтверждение всех заявленных потерь в сообщении не представлено.

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