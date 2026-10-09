Літаки, "Панцирі" і не тільки: які об'єкти ППО росіян знищили ЗСУ у вересні

Сили оборони України у вересні 2026 року вразили низку важливих військових об'єктів Росії із застосуванням засобів ураження середньої дальності, відомих як middle strike. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Серед заявлених цілей – системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, авіація та корабельно-катерний склад.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Одним із пріоритетних напрямків залишається знищення коштів, які допомагають російським військам контролювати повітряний простір та виявляти українські удари. За даними українського Міноборони, у вересні були вражені дві пускові установки зенітного комплексу С-400 у Брянській області Росії, а також багатофункціональна станція радіолокації 92Н6 зі складу цього комплексу в Сочі.

Крім того, під удар потрапили російські ЗРК "Бук-М3" на Запорізькому напрямку та зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" та "Панцир-С2".

До переліку уражених об'єктів також увійшли станції радіолокацій "Небо-У", "Небо-СВ", "Підліт", "Каста", П-18 та інші засоби виявлення. Українська сторона заявляє і про удари по системах радіоелектронної боротьби та технічної розвідки. Серед них – мобільна станція РЕБ "Красуха-4" та автоматизовані пости розвідки "Гренадер".

За оцінкою українського оборонного відомства, послідовна поразка таких об'єктів знижує можливості російських військ щодо спостереження за повітряною обстановкою та протидії українським засобам поразки.

Протягом місяця українські сили також атакували авіаційні та морські цілі. На аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму було вражено літак Су-24. Міноборони України повідомило і про знищення російського МіГ-29 та вертольота Ка-27.

У Севастополі, згідно з опублікованими даними, під удар потрапили десантний катер БК-16 та швидкісний патрульний катер проекту 12150 "Мангуст". Інформація про результати атак наведена українською стороною; незалежне підтвердження всіх заявлених втрат у повідомленні не надано.

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