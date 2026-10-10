Найбільше в Європі нафтове сховище Росії у вогні та диму: куди влучили ЗСУ

У ніч проти 10 жовтня українські захисники повторно вразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвіт Самарської області РФ. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram Генштабу ЗСУ.

Вибухи на ЛВС "Самара". Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що ступінь завданих збитків уточнюється.

ЛВДС "Самара" є великим вузлом прийому, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

На станції змішують нафту з різним вмістом сірки на формування експортного сорту Urals. Підприємство задіяно у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Крім того, підтверджено знищення 7 жовтня 2026 року чотирьох резервуарів РВС-50000 та масштабну пожежу на ЛВДС "Самара".

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Також видання "Коментарі" повідомляло – Сили оборони України у вересні 2026 року вразили низку важливих військових об'єктів Росії із застосуванням засобів ураження середньої дальності, відомих як middle strike. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Серед заявлених цілей – системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, авіація та корабельно-катерний склад.



