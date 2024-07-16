Кровопролитная заруба в городской застройке: враг получил по морде на ключевом направлении

На Покровском направлении можно говорить о "пожарном" характере действий командования УВ "Центр" противника, отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, об этом, в частности, может свидетельствовать поспешное введение в бой на этом направлении основных сил 27-й мотострелковой дивизии.

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"Еще не до конца выполнив задание с выходом на барьерный рубеж по р. Волча, Казенный Торец и Бычок, оно предприняло фронтальные наступательные действия, собственно, на Торецкий район обороны ВСУ, задействовав большую часть своего основного оперативного резерва. Хотя "острой" необходимости в такой спешке – явно не было", — отметил эксперт.

Машовец предположил, что врага очень "окрылили" его первоначальные успехи в тактической зоне обороны ВСУ на Торецком направлении передовых подразделений 506-го и 589-го мотострелковых полков, когда, воспользовавшись эффектом тактической внезапности, им удалось прорваться к восточным окрестностям Северного, к восточным окрестностям Железного. По его словам, еще больше, россияне "закусили удила", когда им удалось прорваться через Юрьевку в Нью-Йорк в полосе действия 132-й отдельной мотострелковой бригады.

"Но с того момента прошла почти неделя и противник сумел за это время лишь немного расширить свой тактический прорыв в сторону Нью-Йорка и наконец "вклинился" в юго-восточную окраину Железного со стороны Южного. Однако другие попытки наступать – продолжить атаковать "в лоб" со стороны Майорска на Северное и Дружбу закончились для противника, скажем так, не совсем удачно", – говорит Машовец.

То есть, по его словам, темпы врага по продвижению на Торецком направлении, мягко говоря, упали.

"Решение наступать на Торецк быстро и "в лоб" – было, мягко говоря, не лучшим. Поэтому ничего удивительного в том, что все это постепенно превращается в кровопролитное фронтальное "ближнее рубилово" в городской застройке, нет. Так же, как и постепенно, вместе с этим исчезают перспективы "быстрого и глубокого" продвижения противника на Торецком направлении. Эффект "внезапности" – себя исчерпал", — отметил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где враг планирует организовать большой котел и коренным образом изменить ситуацию на фронте.



