"Крови будет много, разрушения — колоссальные": украинцев предупредили о самом страшном этапе войны

Российско-украинская война вряд ли завершится из-за экономического коллапса России или революции внутри страны. Это подчеркнул политолог Максим Яли, оценивая перспективы завершения нынешней фазы войны. По его словам, противостояние могло выйти на завершающую стадию, однако впереди еще может быть очень тяжелый период.

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Яли считает, что эта фаза способна длиться еще примерно год-полтора. В то же время, именно она может оказаться наиболее разрушительной, поскольку Россия и Украина продолжают наращивать военный потенциал как количественно, так и качественно.

"Война закончится не из-за того, что российская экономика рухнет и начнется революция. Нынешняя фаза, как мне кажется, вышла на завершающую стадию, которая продлится год-полтора. Но плохая новость состоит в том, что она будет самой разрушительной", – отметил политолог.

По его словам, удары по энергетической и другой критической инфраструктуре могут стать еще более интенсивными. Россия будет продолжать атаковать Украину, а Киев, в свою очередь, будет пытаться избивать по российской энергетике. В то же время Яли отмечает, что украинские возможности пока остаются более скромными, хотя перспективные военные разработки могут быть масштабированы.

Отдельно эксперт обратил внимание на политический фактор. По его мнению, Владимир Путин и Владимир Зеленский оказались в ситуации, когда любой значительный компромисс может иметь для них серьезные политические последствия.

"Оба лидера находятся в таком положении, что ни один не может "дать заднюю" и пойти на реальные компромиссы. Которые могут быть расценены обществом как проявление слабости", — объяснил Яли.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинцев еще с начала осени активно готовят к сценарию сложной зимы. Основные опасения связаны не только с возможными новыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре, но и погодными условиями. В то же время, прогноз специалиста Украинского гидрометеорологического института может несколько успокоить граждан.