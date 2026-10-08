"Крові буде багато, руйнування — колосальні": українців попередили про найстрашніший етап війни

Російсько-українська війна навряд чи завершиться через економічний колапс Росії чи революцію всередині країни. На цьому наголосив політолог Максим Ялі, оцінюючи перспективи завершення нинішньої фази війни. За його словами, протистояння могло вийти на завершальну стадію, однак попереду ще може бути надзвичайно важкий період.

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Ялі вважає, що ця фаза здатна тривати ще приблизно рік-півтора. Водночас саме вона може виявитися найбільш руйнівною, оскільки Росія та Україна продовжують нарощувати військовий потенціал як кількісно, так і якісно.

"Війна закінчиться не через те, що російська економіка обвалиться і почнеться революція. Нинішня фаза, як мені видається, вийшла на завершальну стадію, що триватиме рік-півтора. Але погана новина полягає в тому, що вона буде найбільш руйнівною", – зазначив політолог.

За його словами, удари по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі можуть стати ще інтенсивнішими. Росія продовжуватиме атакувати Україну, а Київ, своєю чергою, намагатиметься бити по російській енергетиці. Водночас Ялі зазначає, що українські можливості поки залишаються скромнішими, хоча перспективні військові розробки можуть бути масштабовані.

Окремо експерт звернув увагу на політичний фактор. На його думку, Володимир Путін і Володимир Зеленський опинилися в ситуації, коли будь-який суттєвий компроміс може мати для них серйозні політичні наслідки.

"Обидва лідери перебувають у такому становищі, що жоден не може “дати задню” і піти на реальні компроміси. Які можуть бути розцінені суспільством як прояв слабкості", – пояснив Ялі.

Портал "Коментарі" вже писав, що українців ще з початку осені активно готують до сценарію складної зими. Основні побоювання пов’язані не лише з можливими новими російськими ударами по енергетичній інфраструктурі, а й із погодними умовами. Водночас прогноз фахівця Українського гідрометеорологічного інституту може дещо заспокоїти громадян.