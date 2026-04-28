Кровь стынет от этих слов: откровенное признание украинского военного, потерявшего все

Десантник 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий с первых дней полномасштабного вторжения находится на фронте. Он воевал на Херсонщине и Николаевской области, участвовал в обороне Вознесенска и продолжает службу по сей день.

За это время военный потерял не только спокойную жизнь, но и дом возвращаться ему больше некуда.

Юрию 25 лет, однако, по его словам, война полностью изменила его состояние как физически, так и психологически. Он рассказывает, что чувствует себя истощенным, травмированным и сломанным, а желание к привычной жизни фактически исчезло.

Главным для него сейчас остается только выполнение задач. Он отмечает, что продолжает работать ради того, чтобы страна держалась и фронт не посыпался. Именно это, по его словам, и дает силы не сдаться.

В то же время боец признается, что не чувствует привычного ритма жизни: он не помнит дней, не чувствует времени, а понятие отдыха или возвращение к нормальной жизни для него уже потеряло смысл.

Юрий подчеркивает, что даже после завершения войны ее последствия останутся с ним навсегда, ведь она стала частью его жизни.

