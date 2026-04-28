Война с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Кровь стынет от этих слов: откровенное признание украинского военного, потерявшего все

25-летний десантник 80-й бригады Юрий, потерявший дом и годами воюющий на фронте, признался, что война полностью уничтожила его жизнь

28 апреля 2026, 16:32
Ткачова Марія

Десантник 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий с первых дней полномасштабного вторжения находится на фронте. Он воевал на Херсонщине и Николаевской области, участвовал в обороне Вознесенска и продолжает службу по сей день.

Украинский десантник о войне

За это время военный потерял не только спокойную жизнь, но и дом возвращаться ему больше некуда.

Юрию 25 лет, однако, по его словам, война полностью изменила его состояние как физически, так и психологически. Он рассказывает, что чувствует себя истощенным, травмированным и сломанным, а желание к привычной жизни фактически исчезло.

Главным для него сейчас остается только выполнение задач. Он отмечает, что продолжает работать ради того, чтобы страна держалась и фронт не посыпался. Именно это, по его словам, и дает силы не сдаться.

В то же время боец признается, что не чувствует привычного ритма жизни: он не помнит дней, не чувствует времени, а понятие отдыха или возвращение к нормальной жизни для него уже потеряло смысл.

Юрий подчеркивает, что даже после завершения войны ее последствия останутся с ним навсегда, ведь она стала частью его жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в чеснок войны против Украины Сергей Марченко заявил о значительных потерях среди личного состава своего подразделения.
По его словам, из группы примерно у 60 военных, вместе прибывших на позиции, выжил только он. Он описал боевые действия как интенсивные и отметил, что стал свидетелем гибели своих товарищей. Также военный сообщил, что получил тяжелое ранение руки, однако своевременную медицинскую помощь ему не предоставили. Подобные свидетельства появляются на фоне информации о высоких потерях и сложных условиях на фронте.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DXo40mPKwq_/?igsh=MW0zZW9vM2x5eHlhcQ==
