Учасник війни проти України Сергій Марченко заявив про значні втрати серед особового складу свого підрозділу.

Втрати російської армії на війні проти України

За його словами, з групи приблизно у 60 військових, які разом прибули на позиції, вижив лише він.

Він описав бойові дії як надзвичайно інтенсивні та зазначив, що став свідком загибелі своїх товаришів.

Також військовий повідомив, що отримав тяжке поранення руки, однак своєчасної медичної допомоги йому не надали.

Подібні свідчення з російського боку з’являються на тлі інформації про високі втрати та складні умови на фронті.

