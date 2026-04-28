Участник войны против Украины Сергей Марченко заявил о значительных потерях среди личного состава своего подразделения.

Потери русской армии на войне против Украины

По его словам, из группы примерно у 60 военных, вместе прибывших на позиции, выжил только он.

Он описал боевые действия как интенсивные и отметил, что стал свидетелем гибели своих товарищей.

Также военный сообщил, что получил тяжелое ранение руки, однако своевременную медицинскую помощь ему не предоставили.

Подобные свидетельства появляются на фоне информации о высоких потерях и сложных условиях на фронте.

