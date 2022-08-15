Кривонос сделал неутешительный прогноз по срокам войны в Украине

Конец в полномасштабной войне России против Украины еще не скоро. Все сводится к тому, что это противостояние будет достаточно продолжительным и война будет затяжной. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил генерал ВСУ Сергей Кривонос, высказываясь о заявлении о длительной войне главы военной разведки Великобритании генерала Джима Хокенхалла, сообщает "24 канал".

Сергей Кривонос. Фото из открытых источников

Сергей Кривонос отметил, что Британия – это страна, которую населяют отличные воины и хорошие стратеги. Британцы не пытаются никому понравится, потому говорят откровенную правду. Именно поэтому Украину ждут много битв, потерь и непростых испытаний.

По мнению генерала, все будет зависеть от того, как Украина подготовится к длительному противостоянию, как объединит вокруг себя союзников. Если все будет сделано верно, то у Украина есть просто "огромный шанс" победить в этой войне.

Кривонос считает, что уже сейчас украинской власти нужно перестраивать экономику с акцентом на то, что воевать придется очень долго. Важно также сосредоточить внимание на инфраструктуре. Не менее ключевым момен7том есть также подготовка кадров. Украина должна иметь достаточно человеческих ресурсов на случай увеличения потерь на войне, чтобы как можно больше украинцев могли взять в руки оружие в случае необходимости. Без всего этого невозможно продолжать войну.

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