Критики Путина умирают при странных обстоятельствах: падение из окна, самоубийство, отравление

Павел Антонов выпал из окна гостиницы в Индии. Перед ним при таких же обстоятельствах погиб Равил Маганов. Список загадочных смертей критиков Владимира Путина длинный, и многие из них произошли задолго до войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Yahoo News.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Павел Антов. Российский магнат и политик критиковал Путина из-за войны в Украине. Антонов опубликовал соответствующее сообщение на публичной странице в мессенджере, однако впоследствии удалил текст и сказал, что это сделал кто-то другой. Павел Антов умер в декабре 2022 года, выпав из окна гостиничного номера в Индии.

Равиль Маганов. Руководитель компании "Лукойл" Равиль Маганов открыто критиковал Путина из-за полномасштабного вторжения. Компания призвала как можно быстрее прекратить войну. Маганов, как и Антов, погиб загадочно в сентябре 2022 года, выпав из окна московской больницы в сентябре. О том, в заявлении компании "Лукойл" сообщалось, что 67-летний мужчина скончался из-за тяжелой болезни.

Дэн Рапопорт. Американский бизнесмен не раз критиковал Путина и осуждал войну. Мужчину нашли мертвым перед домом в Вашингтоне в августе 2022 года.

Михаил Лесин. В 2015 году Михаила Лесина, как и Дэн Рапопорт, нашли мертвым в Вашингтоне. Мужчина погиб из-за удара тупым предметом по голове в номере отеля. Лесин основал телеканал Russia Today и рассматривал возможность сотрудничества с ФБР.

Борис Немцов. Бывший вице-премьер-министр России Борис Немцов открыто критиковал Путина и обвинял его в том, что президент России был на "зарплате" у олигархов. Немцова убили в 2015 году выстрелив в спину 4 раза, когда политик уходил домой.

Борис Березовский. Российский олигарх после ссоры с Путиным покинул Россию и переехал в Великобританию. Россиянина нашли мертвым в ванной в марте 2013 года. По официальной версии Березовский совершил самоубийство.

Наталья Эстемирова. Российская журналистка расследовала преступления РФ в Чечне. Женщину похитили из ее дома в 2009 и нашли с огнестрельным ранением в голову в лесу. За убийство Эстемировой никого не наказали.

Александр Литвиненко. Бывший агент КГБ был отравлен в 2006 году, после того, как выпил чай с полонием в Лондоне. Мужчина критиковал Путина за заказное убийство журналистки Анны Политковской. Британцы утверждают, что Литвиненко отравили агенты ФСБ.

Анна Политковская. Российская журналистка критиковала президента России, а в своей книге "Путинская Россия", Политковская говорила о превращении ее страны в полицейское государство. Женщина была застрелена возле ее квартиры. В России арестовали 5 человек за заказное убийство, однако заказчика не нашли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что состояние Путина ухудшается.

Также "Комментарии" писали об одном способе, как справиться с таким параноиком как Путин.

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