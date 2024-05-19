Критик Путина прогнозирует мрачное окончание войны: какие города потеряет Украина

Бывший российский олигарх и критик российского диктатора Владимира Путина Михаил Ходорковский сделал мрачный прогноз, как закончится война в Украине. По словам Ходорковского, Украина потеряет Одессу и Харьков к середине 2025 года.



Михаил Ходорковский. Фото из открытых источников

Михаил Ходорковский в интервью Bild дал прогноз, по которому Россия выиграет войну в Украине и захватит еще больше украинских территорий. По его словам, это "простая арифметика", ведь Россия вкладывает в войну больше ресурсов чем Украина, а также то, что предоставляет Запад.

Как пример, Ходорковский заявил, что Украина имела ВВП до войны 160 млрд долларов, тогда как Россия – 2,2 трлн. Если же считать расходы на войну, то, по словам бывшего российского олигарха, Путин тратит 120 млрд долларов в год на войну в Украине, что соответствует 5,4% ВВП страны. А европейская помощь была 88 млрд долларов, что составляет 0,25% ВВП ЕС.

Критик Путина отметил, что если помощь и дальше будет на таком же уровне от западных партнеров, то Украину ждет мрачный прогноз на войну.

"До конца года Украина потеряет Харьков, к середине 2025 года в Одессу, а к середине 2026 года начнет партизанскую войну", — прогнозирует Ходорковский.

Кроме этого, Ходорковский считает, что Львов можно спасти только, если туда будут отправлены войска НАТО.

Михаил Ходорковский – российский бизнесмен, олигарх и оппозиционер, который после бегства из России живет в Великобритании. В 2003 году Ходорковский считался самым богатым человеком России. В том же году российский бизнесмен был обвинен российскими властями в мошенничестве и задержан. Через два года состоялся суд, на котором его признали виновным и приговорили к 10 годам тюрьмы. После помилования Путина в 2013 году Ходорковский уехал в Швейцарию, а затем попал в Великобританию. Издание The Economist описывает Ходорковского как "главного критика Кремля в изгнании".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ходорковский прогнозирует, что в случае поражения Украины в войне будет военный конфликт между США и Китаем.

Также "Комментарии" писали о прогнозе Ходорковского по окончании войны в Украине.