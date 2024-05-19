Критик Путина прогнозирует мрачное окончание войны: какие города потеряет Украина

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Slava Kot
Бывший российский олигарх и критик российского диктатора Владимира Путина Михаил Ходорковский сделал мрачный прогноз, как закончится война в Украине. По словам Ходорковского, Украина потеряет Одессу и Харьков к середине 2025 года.
Михаил Ходорковский. Фото из открытых источников
Михаил Ходорковский в интервью Bild дал прогноз, по которому Россия выиграет войну в Украине и захватит еще больше украинских территорий. По его словам, это "простая арифметика", ведь Россия вкладывает в войну больше ресурсов чем Украина, а также то, что предоставляет Запад.
Как пример, Ходорковский заявил, что Украина имела ВВП до войны 160 млрд долларов, тогда как Россия – 2,2 трлн. Если же считать расходы на войну, то, по словам бывшего российского олигарха, Путин тратит 120 млрд долларов в год на войну в Украине, что соответствует 5,4% ВВП страны. А европейская помощь была 88 млрд долларов, что составляет 0,25% ВВП ЕС.
Критик Путина отметил, что если помощь и дальше будет на таком же уровне от западных партнеров, то Украину ждет мрачный прогноз на войну.
Кроме этого, Ходорковский считает, что Львов можно спасти только, если туда будут отправлены войска НАТО.
Михаил Ходорковский – российский бизнесмен, олигарх и оппозиционер, который после бегства из России живет в Великобритании. В 2003 году Ходорковский считался самым богатым человеком России. В том же году российский бизнесмен был обвинен российскими властями в мошенничестве и задержан. Через два года состоялся суд, на котором его признали виновным и приговорили к 10 годам тюрьмы. После помилования Путина в 2013 году Ходорковский уехал в Швейцарию, а затем попал в Великобританию. Издание The Economist описывает Ходорковского как "главного критика Кремля в изгнании".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ходорковский прогнозирует, что в случае поражения Украины в войне будет военный конфликт между США и Китаем.
Также "Комментарии" писали о прогнозе Ходорковского по окончании войны в Украине.
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