Крики и паника среди оккупантов: в России сильный прилет по стратегическому объекту

В Ростовской области в России вечером понедельника местные сообщили о взрывах в районе города Миллерово, где есть военный аэродром. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар.

Дроны ударили по аэродрому Миллерово. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, Слюсарь заявил о работе противовоздушной обороны в регионе. По его утверждению, восемь беспилотников якобы сбили в районе города Миллерово.

Традиционно местные власти отрапортовали, что никто не пострадал, информацию о последствиях атаки уточняют, но уже говорят, что российская ПВО якобы отработала безупречно.

В свою очередь Министерство обороны России заявляло о сбитии девяти якобы украинских беспилотников над Ростовской областью. В то же время в соцсети уже распространились ролики, на которых видно не только то, как россияне пытаются сбить воздушные цели, но сильное зарево тот огня после прилета.

Миллерово – это один из районов, откуда российские войска запускают ударные дроны во время воздушных атак на Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – ночью в российских городах были слышны мощные взрывы. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, следящий за ситуацией.

"Орловская область. В промежуток между 00:15 и 01:45 атакована нефтебаза "Стальной конь" в пригороде Орла. Россияне пытались сбивать системами ПВО и вертолетами. Бесполезно. После атаки возник пожар.

Ранее "Комментарии" писали – Украина работает над новой ракетой "Трембита", которой сможет наносить удары по столице РФ, пишет The Economist.

Издание рассказывает, что двигатель "Трембиты" – это современный ремейк реактивного импульсного двигателя стоимостью 200 долларов, который впервые был использован в немецкой бомбе V-1 в 1944 году.



