Украина работает над новой ракетой "Трембита", которой сможет наносить удары по столице РФ, пишет The Economist.

Украина работает над новой ракетой. Фото из открытых источников

Издание рассказывает, что двигатель "Трембиты" – это современный ремейк реактивного импульсного двигателя стоимостью 200 долларов, который впервые был использован в немецкой бомбе V-1 в 1944 году.

В базовой комплектации "Трембита" способна развивать скорость до 400 км/ч и имеет дальность полета 200 км. Также разрабатывается более крупная и мощная модель, которая сможет долететь до Москвы. Серийное производство должно начаться после финальных полевых испытаний. Разработчикам понадобилось всего полтора года, чтобы добиться такого результата, поскольку обычно путь от чертежей до попадания оружия на поле боя занимает много лет", — пишет The Economist.

Издание отмечает, что "Трембита" – один из нескольких проектов, которые могут дать толчок к возрождению украинской военной промышленности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти хотят перехватить инициативу на фронте к инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать способность ВСУ успешно бороться с россиянами. Как пишет The Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, следующие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что идея размещения миротворцев в Украине будет иметь только смысл, если это будет готовая к бою армия, а не нейтральные наблюдатели, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Штефан Гади. Аналитик подчеркнул, что три года Европа не принимала сильных решений в поддержку Украины и только сейчас осознала масштаб рисков, возникающих для нее, если РФ победит.