Россия ночью содрогалась от взрывов: где произошли пожары

Сегодня ночью в российских городах были слышны мощные взрывы. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, следящий за ситуацией.

Иллюстративное фото

"Орловская область. В промежуток между 00:15 и 01:45 атакована нефтебаза "Стальной конь" в пригороде Орла. Россияне пытались сбивать системами ПВО и вертолетами. Бесполезно. После атаки возник пожар.

Ростовская область. Около полуночи в Ростове раздалось 4 взрыва, после чего в городе возник "туман с едким запахом". Место возникновения "тумана" устанавливается. Также зафиксирована работа российской ПВО в Таганроге, Милерово и Каменск-Шахтинском", — сообщил Андрющенко.

На утро и.о. губернатора Ростовской области Слюсарь сообщил, что ПВО ночью якобы отразило в Ростовской области комбинированную воздушную атаку.

Сбиты и приглушены 8 БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово. Предварительно пострадавших нет.

Оккупационное минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь средствами ПВО 42 украинских беспилотников: 20 БПЛА уничтожено над территорией Орловской области, по 8 БПЛА – над Ростовской и Брянской областями, 5 – над Курской и один – над Кубанью.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты массово перебрасывают "живую силу" на горячие направления. На оккупированной территории Украины, а именно в Донецкой и Запорожской областях партизаны движения сопротивления фиксируют массовый переброс живой силы противника после длительного "затишья".

Видео с кучей военной техники публикует советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко, который отмечает, что направление движения снова изменилось.

Теперь с Новоазовского направления в сторону Бердянска и от Бердянска на север в сторону линии фронта. Перевозят как грузовиками, так и автобусами. Также начались заново наполняться базы в Мариупольско-Бердянской агломерации. Как мы и предполагали, входим в стадию накопления ресурса и постепенной активизации перемещений после определенного замедления прошедших недель", – отмечает Андрющенко.