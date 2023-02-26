Крепость Бахмут: Что сейчас происходит на этом направлении

В районе Бахмута идут ожесточенные бои, больше всего страдают Лиманское и Купянское направления, рассказал в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, пишут "Комментарии".



С июля 2022 года Бахмут остается главной горячей точкой на фронте

По словам военного, динамика боев на Бахмутском направлении сейчас крайне напряженная. А захват Бахмута имеет для России скорее символическое значение, но не важное со стратегической точки зрения.

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"Это — эпицентр удара врага. Только за последние сутки на Бахмутском участке фронта — это Орехово, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное — произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 боестолкновения", — сказал спикер.

Сергей Череватый отметил, что только в районе самого Бахмута произошло 24 обстрела и 14 боевых столкновений. За минувшие сутки здесь российская армия потеряла 77 своих бойцов, а еще 159 получили ранения различной степени тяжести.

По словам представителя Восточной группировки войск, российские военные сосредотачивают наибольшие удары артиллерии на Лиманском и Купянском направлениях. Так, за эти сутки они совершили 197 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии. Однако, как отметил Череватый, были дни с даже большим количеством обстрелов. Также за сутки произошло 19 боестолкновений и пять авианалетов.

"Мы наблюдаем тенденцию уже много дней подряд, что они пытаются использовать технику и каждые сутки там уничтожается их бронированная техника", — добавил Череватый.

По его словам, за сутки РФ потеряла четыре модернизированных танка Т-72, одну БМП и склад боеприпасов. Тем не менее Бахмут продолжает оставаться главной горячей точкой на фронте. Попытки захватить этот город российские войска осуществляют с июля 2022 года, когда им удалось оккупировать большую агломерацию в соседней Луганской области (Северодонецк, Рубежное, Лисичанск). Активное наступление с приближенных к Бахмуту позиций российские военные начали в январе.

По словам офицера, даже продвижению с невероятными потерями во время небольших тактических локальных боев на десятки, сотни метров противник радуется так, что будто бы он взял Сталинград. А в глазах мирового сообщества с одной стороны Бахмут стал отождествляться с несокрушимостью украинского духа, а с другой — доказывает, на что на самом деле способна так называемая вторая армия мира.





Как писали "Комментарии", многие не понимают, почему украинская армия тратит такие титанические усилия по удержанию контроля на Бахмуте Донецкой области. Это происходит из-за того, что ВСУ пытаются не допустить, чтобы очередные города в Донецкой области превратились в то, что сегодня представляет собой Бахмут — руины и катастрофические разрушения.