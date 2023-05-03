Кремль уже подготовил методички, как освещать будущее контрнаступление ВСУ

В Кремле на фоне ожиданий начала контрнаступления ВСУ подготавливают информационное пространство для россиян, намереваясь снизить потрясение зазомбированных пропагандой граждан от потенциальных успехов Сил обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото из открытых источников

По данным ISW, появилась информация о том, что Кремль уже распространил новые "темники" с инструкциями для российских государственных СМИ о том, как освещать предстоящее потенциальное украинское контрнаступление. В случае, если такие "темники" реальны, это указывает на создание Москвой информационных условий как для эффективной обороны РФ, так и для смягчения потрясений в российском информационном пространстве от успехов украинских войск на фронтах.

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О получении такого руководство заявляло российское оппозиционное издание "Медуза" 2 мая. В нем, как сообщается, государственным СМИ предписывается "не снижать ожиданий в отношении объявленного украинского контрнаступления" или заявлять, что Украина не готова к контрнаступлению, вместо этого трактуя возможность наступления ВСУ как данность.

Вместо этого в руководстве, как сообщается, подчеркивается, что российская пресса должна сосредоточиться на помощи Запада в области безопасности и поддержке Украины. В "Медузе" сообщали, что источники, близкие к администрации российского диктатора Владимира Путина, заявили, что цель освещения — позволить Кремлю объявить о военной победе в случае неудачи украинского контрнаступления и обосновать успешное контрнаступление, утверждая, что потери РФ будут понятны, так как "весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте".

"В предполагаемом документе говорится, что Кремль готовится, если не ожидает, украинских успехов и планирует смягчить деморализацию в российском информационном пространстве", — рассказывают эксперты ISW.

Эксперты добавили, что это стало важной российской адаптацией предыдущих контрнаступлений ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, которые "вызвали драматические потрясения и деморализацию как в российских вооруженных силах, так и в российском информационном пространстве, которые Кремль, вероятно, стремится смягчить".

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