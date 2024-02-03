Кремль создал для войны в Украине штурмовой отряд "смертников-гладиаторов": детали

В России создали из осужденных россиян, завербованных на войну против Украины, новый штурмовой специальный отряд "Шторм гладиатор". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В ЦНС отмечают, речь идет о привилегированном полусекретном батальоне, состоящем из нескольких сотен осужденных с боевым опытом. Отмечается, что этот батальон назван "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак".

Отмечается, что командующий батальоном – осужденный за жестокое убийство экс-полицейский.

"В данное подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий. Кроме этого, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения СОБР "Ахмата", являющегося составляющей Росгвардии", — сообщают в ЦНС.

Стоит отметить, в России не прекращается скрытая мобилизация, речь идет о десятках тысяч людей в месяц. Российские власти сейчас воздержались от новой публичной волны массовой мобилизации, в частности, из-за того, что боятся определенного общественного возмущения. Недавно украинская разведка раскрыла масштабы мобилизации в России. Ежедневно в ряды Вооруженных сил РФ приходит около 1000-1100 человек, то есть около 30 тысяч в месяц.

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