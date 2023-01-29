Кремль снижает влияние Пригожина на войне в Украине

После того как Украина начала наносить многочисленные поражения российским регулярным войскам, Кремль обратился к Евгению Пригожину и его частной военной компании. Пригожин переоценил свою важность в русских армиях и теперь начинает это понимать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Пригожин и Путин. Фото из открытых источников

По мнению аналитиков, ISW Кремль решил использовать Пригожина и его группу Вагнера, чтобы "пережить тяжелый период после кульминации наступления обычных российских сил". Таким образом, Пригожин начал считать себя значительной фигурой в войне в Украине и на политической арене.

"Кремль, вероятно, уже медленно прекращает его привилегии", – пишет Институт изучения войны.

Российский олигарх начал понимать это, поэтому прибегает к критике других военных. Пригожин обвинил российского националиста и бывшего офицера Игоря Гиркина и депутатов РФ Виктора Соболева и Леонида Слуцкого. По мнению Пригожина, эти россияне "живут в прошлом" и полагаются на обычную армию, а не частные военные кампании. Такими шагами Пригожин стремился взорвать их доверие и получить еще большее влияние в политике и армии РФ.

Еще больше усугубляют ситуацию Пригожина обвинения во взяточничестве. Как сообщает Институт изучения войны, российский олигарх набирает заключенных для своей ЧВК и обещает им свободу по окончании действия контракта. Пригожин был обвинен в том, что он взял в свою военную компанию осужденного депутата Андрея Яицкого, которого потом отпустил за взятку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны назвал место, откуда Россия начнет наступление.

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