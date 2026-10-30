Кремль разыграет самую страшную карту для Украины: журналист окончательно разгромил надежды на мир



















Реальный переговорный процесс между Украиной, Россией и США пока не стал более близким, а сама встреча представителей трех стран после 4 ноября остается под вопросом. Для начала полноценных переговоров необходимо хотя бы временное прекращение огня, однако Россия продолжает атаковать украинские города. Такое мнение высказал журналист-публицист и политический обозреватель Виталий Портников.

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По его словам, дипломатические заявления и разговоры о предстоящей встрече не означают, что стороны действительно приблизились к договоренностям. Портников отмечает: сначала нужно прекратить боевые действия хотя бы на 30, 60 или 90 дней, и только после этого можно говорить о предметном диалоге.

"Я продолжу отстаивать свой тезис, что когда говорят пушки, дипломатия молчит. Я верил в возможность переговорного процесса, если бы удалось предварительно достичь перемирия. Для этого не нужны дипломаты — нужно, чтобы руководители генеральных штабов обеих стран встретились и подписали решение о тишине на фронте на время: на 30, 60 или 90 дней", — пояснил журналист.

Портников также обратил внимание на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова, увязавшего возможность трехсторонней встречи после 4 ноября с ситуацией на поле боя и общим ходом событий. По мнению обозревателя, это свидетельствует о том, что Москва не берет на себя обязательства по проведению переговоров.

В то же время, журналист предполагает, что Кремль мог использовать саму перспективу встречи для достижения других целей — в частности, добиться прекращения украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Для Трампа важно, что под соусом этих переговоров прекратились удары по российской нефтепереработке. Вот это может продлиться после 4 ноября. И все. Тогда можно сказать, что Путин в дамках: у него нет ударов по нефтепереработкам, а Трамп использовал ситуацию для повествования о том, что он миротворец", — заявил Портников.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Офисе президента могут проверять реакцию украинского общества на возможный уход ВСУ из части Донбасса. На это указывают публичные заявления о готовности к компромиссам и создании демилитаризированной зоны. Такое мнение высказал эксперт Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко.