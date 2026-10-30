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Кремль розіграє найстрашнішу карту для України: журналіст остаточно розгромив надії на мир

Журналіст вважає, що без попереднього припинення вогню говорити про реальний переговорний процес передчасно

30 жовтня 2026, 11:40
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Клименко Елена








Реальний переговорний процес між Україною, Росією та США поки не став ближчим, а сама зустріч представників трьох країн після 4 листопада залишається під питанням. Для початку повноцінних переговорів необхідне хоча б тимчасове припинення вогню, однак Росія продовжує атакувати українські міста. Таку думку висловив журналіст-публіцист і політичний оглядач Віталій Портников.

Кремль розіграє найстрашнішу карту для України: журналіст остаточно розгромив надії на мир

Фото: з відкритих джерел

За його словами, дипломатичні заяви та розмови про майбутню зустріч не означають, що сторони справді наблизилися до домовленостей. Портников наголошує: спочатку потрібно припинити бойові дії хоча б на 30, 60 або 90 днів, і лише після цього можна говорити про предметний діалог.

"Я продовжу обстоювати свою тезу, що коли говорять гармати, дипломатія мовчить. Я вірив у можливість переговорного процесу, якщо вдалося б попередньо досягнути перемир’я. Для цього не потрібні дипломати — потрібно, щоб очільники генеральних штабів обох країн зустрілися і підписали рішення про тишу на фронті на якийсь час: на 30, 60 або 90 днів", — пояснив журналіст. 

Портников також звернув увагу на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова, який пов’язав можливість тристоронньої зустрічі після 4 листопада із ситуацією на полі бою та загальним перебігом подій. На думку оглядача, це свідчить, що Москва не бере на себе зобов’язань щодо проведення переговорів.

Водночас журналіст припускає, що Кремль міг використати саму перспективу зустрічі для досягнення інших цілей — зокрема, домогтися припинення українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі.

"Для Трампа важливо, що під соусом цих перемовин припинилися удари по російській нафтопереробці. Ось це може продовжуватися після 4 листопада. І все. Тоді можна сказати, що Путін у дамках: у нього немає ударів по нафтопереробках, а Трамп використав ситуацію для розповіді про те, що він миротворець", — заявив Портников. 

Портал "Коментарі" вже писав, що в Офісі президента можуть перевіряти реакцію українського суспільства на можливий відхід ЗСУ з частини Донбасу. На це вказують публічні заяви про готовність до компромісів і створення демілітаризованої зони. Таку думку висловив експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=P90BhuPRYiI
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