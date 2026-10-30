Зеленський таки наважився на здачу територій Путіну: експерт попередив про найгірший сценарій



















В Офісі президента можуть перевіряти реакцію українського суспільства на можливий відхід ЗСУ з частини Донбасу. На це вказують публічні заяви про готовність до компромісів і створення демілітаризованої зони. Таку думку висловив експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.

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За словами експерта, приводом для таких висновків стали заяви окремих політичних коментаторів і представника влади Сергія Лещенка. Зокрема, він говорив про можливість створення демілітаризованої зони на Донеччині по обидва боки нинішньої лінії бойового зіткнення. Бобиренко припускає, що таким чином суспільство поступово готують до обговорення можливого відведення українських військ.

"Вони промацують, тестують нас, наскільки ми готові сприйняти це як одну з альтернатив. Але тут виникає головне питання: якщо військові відійдуть на 20 кілометрів в один і другий бік, то кому належатиме ця територія? Чиї там будуть прапори, чия поліція — українська, російська чи міжнародна?", — звернув увагу експерт.

Бобиренко наголошує, що реалізація такого сценарію потребуватиме масштабної міжнародної миротворчої місії. За його оцінкою, для контролю над територіями може знадобитися від 50 до 75 тисяч військових. Водночас залишається відкритим питання, які країни погодяться направити свої підрозділи та чи влаштує такий формат Україну і Росію.

Окремою проблемою експерт називає технічне виконання домовленостей: відведення важкої техніки, припинення польотів безпілотників і контроль за дотриманням режиму тиші.

"Між нами і росіянами хтось має стати. В ідеалі це повинні бути війська третіх країн. Але Росія не захоче бачити там представників НАТО, а Україна не погодиться на білоруських, китайських, іранських чи північнокорейських військових. Тому питання, хто саме контролюватиме демілітаризовану зону, залишається надзвичайно складним", — пояснив Бобиренко.

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом останніх тижнів представники Пентагону закликали посадовців кількох країн НАТО пом’якшити публічні заяви щодо російської загрози. У Вашингтоні вважають, що окремі висловлювання європейських лідерів і чиновників можуть негативно впливати на безпеку континенту.