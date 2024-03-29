Кремль разработал план принудительной паспортизации украинцев: что известно

Москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения временно оккупированных территорий до 2026 года.

В оккупации продолжается принудительная паспортизация. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, жители оккупированных территорий продолжают саботировать выдачу паспортов, из-за чего Кремль давит на гауляйтеров.

Сообщается, что оккупанты создают такие условия на захваченных землях, когда жизнь без российского паспорта становится критически сложной. Но, несмотря на это, уровень паспортизации в оккупации не достиг даже 50% за два года.

Отмечается, что именно поэтому Москва официально разрешила голосовать без паспортов РФ в марте на выборах Путина.

По данным Центра сопротивления, без российских документов украинцам отказывают в медицинских услугах, выплатах, обучении, регистрации имущества, однако местные жители все равно игнорируют требования оккупантов. В частности, не работает принуждение, когда украинцев останавливают на блокпостах, а также проводят рейды по населенным пунктам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.