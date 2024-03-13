Кремль раздражен уровнем поддержки Путина в захваченных регионах: что известно

Российские захватчики проводят активную дезинформационную кампанию против местного населения юга Украины с целью увеличить количество лояльно настроенных жителей временно оккупированных территорий к врагу.

В РФ на этой неделе стартуют "выборы" Путина. Фото из открытых источников

Однако, как отмечает Центр национального сопротивления, на фоне всех попыток оккупантов изменить поведение своей целевой аудитории, подавляющее большинство населения оккупированного региона не поддерживает действия врага и продолжает уклоняться от оформления российских документов.

По оценкам Кремля, около 70% местных жителей пытаются уклониться от участия в незаконных так называемых "выборах" президента РФ на захваченных территориях Украины.

Кроме того, отмечает Центр сопротивления, около 60% жителей оккупированного юга Украины занимают выжидательную позицию и надеются, что ВСУ деоккупируют регион.

Ранее портал "Комментарии" писал, что правительственный законопроект о мобилизации фактически позволит мобилизовать 18-летних юношей, несмотря на то, что призывной возраст сейчас составляет 27 лет и может быть уменьшен до 25 лет, рассказал адвокат Роман Симутин. Законопроектом предусмотрена обязательная базовая военная подготовка для мужчин в возрасте 18-25 лет. При этом указано, что они могут самостоятельно выбирать год прохождения такой подготовки, до тех пор, пока им не исполнится 24. В законопроекте в подпункте первом статьи 37 указано, что на военный учет ставят призывников в возрасте от 25 лет. Однако уже подпунктом №2 указано, что на учет ставятся военнообязанные, а это те призывники, которые уже прошли базовую общевойсковую подготовку.

