Кремль рассчитывает, что Запад заставит капитулировать Украину: откуда такая уверенность

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Ткачик Олеся
Жестокими обстрелами Украины РФ добивается, чтобы у украинцев возникли чувства безнадежности и страха за свое будущее и будущее своих детей, а также любые другие нерациональные и эмоциональные реакции, вплоть до поиска вины в себе, своих согражданах, военных, государстве, отметил политолог Юрий Богданов.
Война в Украине
По его словам, кроме этой стратегии дестабилизации, которая должна разъединить общество и армию, Кремль рассчитывает, что правительства Европы и Америки будут давить на Украину, чтобы продвигать переговоры для замораживания конфликта на выгодных для России условиях.
При этом он убежден, что основной причиной, почему Россия предпринимает массовые атаки на гражданских, является ее неспособность достичь военной победы на поле боя. То есть, подчеркивает эксперт, в условиях продолжительной войны Кремль сталкивается с истощением собственных резервов, что ограничивает возможность продолжать наступательные операции.
По его словам, одним из столпов работы КГБ было рефлексивное управление – методика принуждения врага к принятию решений на основе манипуляции его восприятием, мышлением и выбором.
В этих условиях, говорит эксперт, главная задача Украины и мира выдержать это беспрецедентное кровавое психологическое давление.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ ударила баллистикой по Полтаве и Львову. В результате ударов по меньшей мере 60 погибших. Эксперты считают, что Россия перешла к выполнению так называемого плана Б, когда она будет усиливать террор и бить по гражданской инфраструктуре, чтобы вызвать панику среди украинцев. Расчет Кремля на то, что изможденные и испуганные украинцы потребуют от власти пойти на мир с Россией на любых условиях.
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