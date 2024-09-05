Кремль рассчитывает, что Запад заставит капитулировать Украину: откуда такая уверенность

Жестокими обстрелами Украины РФ добивается, чтобы у украинцев возникли чувства безнадежности и страха за свое будущее и будущее своих детей, а также любые другие нерациональные и эмоциональные реакции, вплоть до поиска вины в себе, своих согражданах, военных, государстве, отметил политолог Юрий Богданов.

Война в Украине

"Они хотят, чтобы нашей реакцией были оцепенение или бегство. Либо от реальности, либо из страны. Однако несмотря на все усилия России, украинское общество демонстрирует чрезвычайную устойчивость. Это разрушает планы Москвы и затягивает конфликт, в котором Россия не может добиться успеха исключительно военными средствами", — считает политолог.

По его словам, кроме этой стратегии дестабилизации, которая должна разъединить общество и армию, Кремль рассчитывает, что правительства Европы и Америки будут давить на Украину, чтобы продвигать переговоры для замораживания конфликта на выгодных для России условиях.

"Почему именно так должно сработать западные правительства? Путин пытается доказать, что Россия готова идти до конца, не останавливаясь ни перед какими-либо моральными ограничениями", — добавил эксперт.

При этом он убежден, что основной причиной, почему Россия предпринимает массовые атаки на гражданских, является ее неспособность достичь военной победы на поле боя. То есть, подчеркивает эксперт, в условиях продолжительной войны Кремль сталкивается с истощением собственных резервов, что ограничивает возможность продолжать наступательные операции.

"Да, их потенциал на Донбассе тоже рано или поздно иссякнет. Как следствие, Москва вынуждена обращаться к тактикам террора, чтобы добиться желаемого результата гибридно. На какую логику они опираются? По логике КГБ, откуда происходит Путин и почти все его окружение. И какой школой они руководствуются", – отметил Богданов.

По его словам, одним из столпов работы КГБ было рефлексивное управление – методика принуждения врага к принятию решений на основе манипуляции его восприятием, мышлением и выбором.

"В рамках этой стратегии они будут провоцировать нас и партнеров на эмоциональные и невзвешенные реакции, дестабилизацию и ошибочные решения. Их задача – максимально разыграть эту карту до выборов в США. Максимально деморализовать Украину, добиться всех возможных успехов на фронте и продемонстрировать миру свою "непобедимость". Да, они все еще рассчитывают на победу своего кандидата и то, что Украину принудят к капитуляции на фоне их успехов и ауры "побежденных", — заявил политолог.

В этих условиях, говорит эксперт, главная задача Украины и мира выдержать это беспрецедентное кровавое психологическое давление.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ ударила баллистикой по Полтаве и Львову. В результате ударов по меньшей мере 60 погибших. Эксперты считают, что Россия перешла к выполнению так называемого плана Б, когда она будет усиливать террор и бить по гражданской инфраструктуре, чтобы вызвать панику среди украинцев. Расчет Кремля на то, что изможденные и испуганные украинцы потребуют от власти пойти на мир с Россией на любых условиях.



