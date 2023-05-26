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Кремль проиграл Белгородщину: почему у Путина нет войск, чтобы прикрыть приграничные области

Если Россия захочет подготовиться к отражению дальнейших рейдов, ей придётся вывести из Украины от 50 до 60 тысяч военнослужащих

сегодня, 09:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" 22 мая совершили успешный рейд на территорию Белгородской области. После этого было много противоречивой информации. В конце концов бойцы ответили на вопросы журналистов с территории Украины. Но уже 25 мая бойцы РДК вновь записали видеообращение с одного из сел Белгородской области, показав, что Россия так и не сумела установить контроль над границей. Сколько солдат нужно задействовать Кремлю, чтобы не допустить больше подобных "прорывов"? И, есть ли у Путина столько войск, сколько нужно, чтобы прикрыть приграничные регионы? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Кремль проиграл Белгородщину: почему у Путина нет войск, чтобы прикрыть приграничные области

Белгородская область. Фото: из открытых источников

Между украинской границей и Москвой, кроме нескольких местных частей и пограничников, нет ни дивизий, ни бригад – ничего не осталось

Военный эксперт Томас Тейнер в интервью "BILD" заявил, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" смогли за один день завоевать больше территории, чем наёмники "Вагнера" за целый год в Бахмуте.


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Тейнер прогнозирует, что рейды бойцов РДК с украинской территории продолжатся и дальше. В другом случае, если Россия захочет подготовиться к отражению дальнейших рейдов, ей придётся вывести из Украины от 50 до 60 тысяч военнослужащих.

Эксперт отдельно отмечает, что Кремль оказался в крайне затрудненной ситуации. 

"От грандиозного плана завоевать Киев за три дня они теперь дошли до того, что не могут защитить региональные центры – такие, как Белгород. Это полная катастрофа для Путина", — заявил Тейнер.

Путин сегодня н имеет возможности прикрыть приграничные регионы

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" высказал мнение, что происходящее в Белгородской области вскрыло очень много проблем в России. В частности, коррупцию, то, что россиянам нечем прикрыть пограничные с Украиной зоны, а также очень интересную деталь, если это правда – что за год полномасштабной войны они не вывезли из граничащей с Украиной Белгородщины тактическое ядерное оружие.

"Дело в том, что РФ – такая страна, которая думает, что им позволено все, а другие должны выполнять закон. Я думаю, что настолько авантюрными были взгляды российского высшего руководства, что они даже не поднимали вопрос риска, а, если ВСУ пересекут границу и разгромят российскую армию? У них даже мысли такой не было", – заявил Жданов.

По его словам, если постоянно слушать то, что рассказывает российская пропаганда, то складывается мнение, что россияне с первого дгя войны только побеждают и все уничтожают, следовательно, и незачем прикрывать границу. Вот только теперь все убедились, что не все так просто. Оказалось, что пограничники РФ, кроме проверки документов, ничего особо не делают.

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