Кремль понимает, что следующим летом РФ не будет: как хочет спасти ситуацию за счет Украины

Для России, которую все знают – с ее надуванием щек, обещаниями повторить, угрозами и имперским хамством это было последнее лето, считает военный, политолог Кирилл Сазонов. По его мнению, через год былой спеси не будет, а реального величия там и не было.

Война в Украине

"Фальшивую позолоту Украина стерла с них, как грим с плохого актера. Напильником", — считает военный.

Именно поэтому, по его словам, Кремль очень спешит, поскольку и сам прекрасно понимает все положение вещей.

"Окно возможностей закрывается. Война на истощение работает только в контексте "Украина против России". Война на истощение по линии "Запад – Россия" Кремлю не по силам. А надежных друзей и союзников нет. И главный партнер России Китай оказался (кто бы мог подумать?!) активным партнером в этой гомо-паре. От всех сделок по спасению Москвы Пекин получает больше. И в войне на истощение России сам с удовольствием принимает участие. Все споры Пекина с Западом тут исключительно про то, кто и насколько Россию истощит", — заявил Сазонов.

Правда, добавляет военный, еще есть снаряды, но уже только за счет покупки у КНДР. При этом он признает, что у РФ все еще есть деньги от продажи нефти и газа, но их становится все меньше.

"И заманить достаточное количество наемников даже космическими ценами нет возможности. Тотальная мобилизация и военные рельсы с подростками у станка? Сбегут кто сможет. Будут сопротивляться, саботировать, сдаваться в плен. Как было во время Первой и в начале Второй мировых войн", — уверен военный.

Он подчеркивает, что экономика России падает, санкции постепенно душат, союзники все наглее и жаднее, а противник только постепенно закручивает гайки. При этом украинские дроны летят по российским НПЗ, нефтебазам, складам и инфраструктуре. Потом, добавил военный, полетят ракеты. В небе F-16.

"Ничего не произойдет моментально. Но гниение неотвратимо убьет этот организм", — добавил Сазонов.

По его словам, Россия понимает, что от краха ее спасла бы быстрая ы убедительная победа на фронте.

"Капитуляция Украины и смирение Запада. Но шансы на это призрачные. И выборы в США при любом исходе не улучшат положение Кремля. Предателей и ненадежных будет все больше. Табакерки все ближе к голове. Страх, недоверие, агония. Нет вариантов. Нет союзников на перспективу. Есть некоторый запас техники, боеприпасов и денег", — говорит военный.

Он добавляет, что пока в сумме у России есть время, но его становится все меньше и меньше.

"Следующим летом этой России уже не будет. Даже при самых оптимистичных сценариях и невероятной удаче зрелище обещает быть жалким", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что все участники войны в Украине уже "сдали карты", поэтому нужно наблюдать за развитием ситуации.



