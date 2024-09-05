Кремль понимает, что следующим летом РФ не будет: как хочет спасти ситуацию за счет Украины

Для России,
которую все знают – с ее надуванием щек, обещаниями повторить, угрозами и
имперским хамством это было последнее лето, считает военный, политолог Кирилл
Сазонов. По его мнению, через год былой спеси не будет, а реального величия там
и не было.
Война в Украине
"Фальшивую
позолоту Украина стерла с них, как грим с плохого актера. Напильником", —
считает военный.
Именно поэтому,
по его словам, Кремль очень спешит, поскольку и сам прекрасно понимает все
положение вещей.
"Окно
возможностей закрывается. Война на истощение работает только в контексте
"Украина против России". Война на истощение по линии "Запад – Россия" Кремлю не
по силам. А надежных друзей и союзников нет. И главный партнер России Китай
оказался (кто бы мог подумать?!) активным партнером в этой гомо-паре. От всех
сделок по спасению Москвы Пекин получает больше. И в войне на истощение России
сам с удовольствием принимает участие. Все споры Пекина с Западом тут
исключительно про то, кто и насколько Россию истощит", — заявил Сазонов.
Правда, добавляет
военный, еще есть снаряды, но уже только за счет покупки у КНДР. При этом он
признает, что у РФ все еще есть деньги от продажи нефти и газа, но их
становится все меньше.
"И заманить
достаточное количество наемников даже космическими ценами нет возможности.
Тотальная мобилизация и военные рельсы с подростками у станка? Сбегут кто
сможет. Будут сопротивляться, саботировать, сдаваться в плен. Как было во время
Первой и в начале Второй мировых войн", — уверен военный.
Он подчеркивает,
что экономика России падает, санкции постепенно душат, союзники все наглее и
жаднее, а противник только постепенно закручивает гайки. При этом украинские дроны
летят по российским НПЗ, нефтебазам, складам и инфраструктуре. Потом, добавил
военный, полетят ракеты. В небе F-16.
"Ничего не
произойдет моментально. Но гниение неотвратимо убьет этот организм", — добавил
Сазонов.
По его словам,
Россия понимает, что от краха ее спасла бы быстрая ы убедительная победа на
фронте.
"Капитуляция
Украины и смирение Запада. Но шансы на это призрачные. И выборы в США при любом
исходе не улучшат положение Кремля. Предателей и ненадежных будет все больше.
Табакерки все ближе к голове. Страх, недоверие, агония. Нет вариантов. Нет
союзников на перспективу. Есть некоторый запас техники, боеприпасов и денег", —
говорит военный.
Он добавляет, что
пока в сумме у России есть время, но его становится все меньше и меньше.
"Следующим летом
этой России уже не будет. Даже при самых оптимистичных сценариях и невероятной
удаче зрелище обещает быть жалким", — подытожил Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что все участники войны в Украине уже "сдали карты", поэтому нужно
наблюдать за развитием ситуации.
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