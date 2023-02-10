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Кремль планировал захватить Молдову. Как следует реагировать на опасность со стороны России

Путин пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, а российские ракеты постоянно попадают в воздушное пространство страны. Кроме того, Зеленский сообщил о планах Кремля захватить европейскую страну.

сегодня, 13:57
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины рассказал, что украинская разведка смогла получить планы по тому, как российские войска должны установить контроль над Молдовой и сломать ее демократию. Тем временем летящие в Украину российские ракеты продолжают заходить в воздушное пространство Молдовы, а теперь еще и, вроде бы Румынии. Как следует реагировать на эти опасности со стороны России (расшатывание ситуации в очередной стране, ракетные опасности)?

Кремль планировал захватить Молдову. Как следует реагировать на опасность со стороны России

Путин планировал нападение на Молдову. Фото из открытых источников


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Экс-дипломат, заместитель командира роты Добровольческого формирования Бориспольской городской ТГ №1 Вадим Трюхан считает, что военно-политическое руководство нашего государства действует совершенно верно.

"И президент Зеленский, и главнокомандующий Залужный обнародуют публично чувствительную информацию, которая им становится известной. Хотя могли бы информировать наших партнеров и конфиденциально. Зачем это делается? Ответ очевиден. Для того чтобы европейцы, в том числе простые избиратели, почувствовали, что уровень угроз от нацистской России не только не уменьшается, он наоборот – растет. Следовательно, лидерам НАТО будет сложнее игнорировать обоснованные запросы Украины о предоставлении нам соответствующих объемов и типов оружия", – объясняет эксперт.

Он сомневается, что будет жесткая реакция НАТО на нарушение воздушного пространства одного из своих членов – Румынии. К тому же сама Румыния уже отрицала, что российская ракета пересекала ее воздушное пространство.

"Однако и незамеченным этот очередной ракетный террор не останется. Более того, он может стать последней каплей, склонящей чашу весов в пользу Украины — и процесс "размышлений" в НАТО на тему "давать или не давать" и "когда давать" нам больше систем ПРО, больше бронетехники, современные самолеты, наконец, завершится конкретными решениями. Ситуация на самом деле становится все более наэлектризованной, — отмечает Вадим Трюхан.

Политолог Владимир Цыбулько размышляет следующим образом:

"Да действительно раскрытый украинской разведкой план внутренней дестабилизации в Молдове подтвердился пролетом ракет над ней и, возможно, Румынией. Российская система инерционна, и там уже если план утверждают, то не всегда его можно отыграть назад, так чтобы не проявились некоторые сопроводительные элементы плана".

Эксперт считает не случайным, что в свое время новоизбранная президент Молдовы Майя Санду начинала свою каденцию с визита в Киев.

"Ибо именно Киев теперь рядом с румынским Бухарестом и Брюсселем как столицей НАТО является гарантом безопасности Молдовы, – акцентирует Владимир Цыбулько. – Но россияне провоцируют ситуацию. И есть вероятность, что Украина вынуждена будет действовать против российского контингента в Приднестровье".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Молдовы и Румынии на российскую ракету в своих воздушных пространствах.

Также "Комментарии" писали о том, почему воздушные силы решили не сбивать российские ракеты на территории других стран, несмотря на то, что имели такую возможность.



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Источник: https://comments.ua/
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