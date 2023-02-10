Кремль планировал захватить Молдову. Как следует реагировать на опасность со стороны России

Президент Украины рассказал, что украинская разведка смогла получить планы по тому, как российские войска должны установить контроль над Молдовой и сломать ее демократию. Тем временем летящие в Украину российские ракеты продолжают заходить в воздушное пространство Молдовы, а теперь еще и, вроде бы Румынии. Как следует реагировать на эти опасности со стороны России (расшатывание ситуации в очередной стране, ракетные опасности)?

Путин планировал нападение на Молдову. Фото из открытых источников

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Экс-дипломат, заместитель командира роты Добровольческого формирования Бориспольской городской ТГ №1 Вадим Трюхан считает, что военно-политическое руководство нашего государства действует совершенно верно.

"И президент Зеленский, и главнокомандующий Залужный обнародуют публично чувствительную информацию, которая им становится известной. Хотя могли бы информировать наших партнеров и конфиденциально. Зачем это делается? Ответ очевиден. Для того чтобы европейцы, в том числе простые избиратели, почувствовали, что уровень угроз от нацистской России не только не уменьшается, он наоборот – растет. Следовательно, лидерам НАТО будет сложнее игнорировать обоснованные запросы Украины о предоставлении нам соответствующих объемов и типов оружия", – объясняет эксперт.

Он сомневается, что будет жесткая реакция НАТО на нарушение воздушного пространства одного из своих членов – Румынии. К тому же сама Румыния уже отрицала, что российская ракета пересекала ее воздушное пространство.

"Однако и незамеченным этот очередной ракетный террор не останется. Более того, он может стать последней каплей, склонящей чашу весов в пользу Украины — и процесс "размышлений" в НАТО на тему "давать или не давать" и "когда давать" нам больше систем ПРО, больше бронетехники, современные самолеты, наконец, завершится конкретными решениями. Ситуация на самом деле становится все более наэлектризованной, — отмечает Вадим Трюхан.

Политолог Владимир Цыбулько размышляет следующим образом:

"Да действительно раскрытый украинской разведкой план внутренней дестабилизации в Молдове подтвердился пролетом ракет над ней и, возможно, Румынией. Российская система инерционна, и там уже если план утверждают, то не всегда его можно отыграть назад, так чтобы не проявились некоторые сопроводительные элементы плана".

Эксперт считает не случайным, что в свое время новоизбранная президент Молдовы Майя Санду начинала свою каденцию с визита в Киев.

"Ибо именно Киев теперь рядом с румынским Бухарестом и Брюсселем как столицей НАТО является гарантом безопасности Молдовы, – акцентирует Владимир Цыбулько. – Но россияне провоцируют ситуацию. И есть вероятность, что Украина вынуждена будет действовать против российского контингента в Приднестровье".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Молдовы и Румынии на российскую ракету в своих воздушных пространствах.

Также "Комментарии" писали о том, почему воздушные силы решили не сбивать российские ракеты на территории других стран, несмотря на то, что имели такую возможность.