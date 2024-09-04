Кремль перешел к плану «Б»: ракетные удары в последние дни будут казаться цветочками

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Ткачик Олеся
По всем признакам Кремль перешел в план "Б" в Украине, об этом сообщил общественный деятель Сергей Наумович.
Ракетный удар по Львову
По его словам, этот план состоит в том, что население должно устать психологически и требовать у руководства украинского государства переговоров, "потому что так дальше нельзя".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 3 и 4 сентября Россия устроила две кровавые ракетные атаки по Полтаве и Львову. Целями стали объекты гражданской инфраструктуры. В результате этих террористических ударов много погибших и пострадавших. Речь идет по предварительным данным о 60 погибших.
Впрочем, эксперты прогнозируют , что РФ решила заставить Украину к миру, нанося ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Ради этого даже отказалась от негласного соглашения с США и попросила баллистику Ирана. Путин считает, что уничтожение нашей энергетики позволит получить переговоры на своих условиях. Очевидно, что в генштабе РФ считают, что сложная зима может повлечь за собой серьезные проблемы в украинском обществе. Они продолжают грезить революцией против власти, которая поможет им выиграть войну. Что же, как минимум, это свидетельствует, что в победу на поле боя они не сильно верят, говорят эксперты.
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