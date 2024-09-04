Кремль перешел к плану «Б»: ракетные удары в последние дни будут казаться цветочками

По всем признакам Кремль перешел в план "Б" в Украине, об этом сообщил общественный деятель Сергей Наумович.

Ракетный удар по Львову

По его словам, этот план состоит в том, что население должно устать психологически и требовать у руководства украинского государства переговоров, "потому что так дальше нельзя".

"Думаю, надо ожидать такие же, или более болезненные удары по гражданским объектам, потому что на поле боя орки из последних сил, но без особого успеха пытаются продемонстрировать что-то соответствующее статусу "второй армии мира". Будет сложно и вполне может случиться так, что эти бесчеловечные удары по объектам в Украине, которые мы видели в последние дни, могут потом казаться еще лайтовыми", — отметил Наумович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 3 и 4 сентября Россия устроила две кровавые ракетные атаки по Полтаве и Львову. Целями стали объекты гражданской инфраструктуры. В результате этих террористических ударов много погибших и пострадавших. Речь идет по предварительным данным о 60 погибших.

Впрочем, эксперты прогнозируют , что РФ решила заставить Украину к миру, нанося ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Ради этого даже отказалась от негласного соглашения с США и попросила баллистику Ирана. Путин считает, что уничтожение нашей энергетики позволит получить переговоры на своих условиях. Очевидно, что в генштабе РФ считают, что сложная зима может повлечь за собой серьезные проблемы в украинском обществе. Они продолжают грезить революцией против власти, которая поможет им выиграть войну. Что же, как минимум, это свидетельствует, что в победу на поле боя они не сильно верят, говорят эксперты.



