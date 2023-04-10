Кремль ожидает поражение: Первые признаки

На закрытой части заседания Совбеза РФ, которое Путин проводил на прошлой неделе, обсуждались проблемы в российской обороне и перспектива возможного проигрыша. И сам Путин и военное командование РФ понимают, что войну уже не выиграть. Об этом в Телеэфире сказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, пишут "Комментарии".



Эксперт назвал первые признаки того, что Россия готовится к проигрышу в войне с Украиной

По словам эксразведчика, налицо — признаки безудержной паники россиян, которая пока проявляется не на официальном уровне, однако ее проявлений уже немало. Во-первых, Россией не были достигнуты задекларированные военные задачи, что не может не отражаться на настроениях.

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“Декларировалось российским руководством, что будут захвачены Бахмут, Авдеевка, Угледар, вся Донецкая и Запорожская области, будет “возвращение” Херсона. Все это не вышло. Напротив, мы не только отражали мощные атаки, но и проводим контратаки, очень мощные огневые удары, особенно по Запорожской области — склады боеприпасов. Проводится партизанская борьба – уничтожаются коллаборанты”, – комментирует военный эксперт.

Во-вторых, важным индикатором осознания поражения, как отметил Маломуж, выезд семей российских военных, ФСБ-шников с временно оккупированных украинских территорий: Запорожской, Херсонской областей и даже Крыма.

“Это признаки того, что они ожидают больших перемен, то есть большого поражения. Паника пока только проявляется в неформальном формате, в разговорах о конкретных действиях — выезде, эвакуации, как они говорят. То есть уже формируется позиция большого бегства", — констатирует экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Он добавил, что возведение оккупантами оборонных сооружений типа 70-километрового противотанкового рва в Запорожской области также говорит о неуверенности россиян и опасениях поражения. А это отразится на их обороноспособности.

“Это отразится на всех представителях и вооруженных сил, и спецслужб России, и местных коллаборантов. Это совокупность фактов, которая играет на нашу победу, нашу перспективу… Уже интуитивно формируется такое общественное сознание, что проигрыш России близок, поэтому они ждут рокового дня”, — подытожил Николай Маломуж.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на оккупированной Россией территории Запорожской области противник соорудил огромный окоп, общая протяженность которого более 70 километров.

Писали "Комментарии" также, что оккупационные войска не оставляют попыток захватить как можно больше территории Украины. Однако благодаря искусной работе ВСУ они ежедневно несут бешеные потери.

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