Кремль ожидает поражение: Первые признаки

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Моесеенко Валентина
На закрытой части заседания Совбеза РФ, которое Путин проводил на прошлой неделе, обсуждались проблемы в российской обороне и перспектива возможного проигрыша. И сам Путин и военное командование РФ понимают, что войну уже не выиграть. Об этом в Телеэфире сказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, пишут "Комментарии".
Эксперт назвал первые признаки того, что Россия готовится к проигрышу в войне с Украиной
По словам эксразведчика, налицо — признаки безудержной паники россиян, которая пока проявляется не на официальном уровне, однако ее проявлений уже немало. Во-первых, Россией не были достигнуты задекларированные военные задачи, что не может не отражаться на настроениях.
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Во-вторых, важным индикатором осознания поражения, как отметил Маломуж, выезд семей российских военных, ФСБ-шников с временно оккупированных украинских территорий: Запорожской, Херсонской областей и даже Крыма.
Он добавил, что возведение оккупантами оборонных сооружений типа 70-километрового противотанкового рва в Запорожской области также говорит о неуверенности россиян и опасениях поражения. А это отразится на их обороноспособности.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на оккупированной Россией территории Запорожской области противник соорудил огромный окоп, общая протяженность которого более 70 километров.
Писали "Комментарии" также, что оккупационные войска не оставляют попыток захватить как можно больше территории Украины. Однако благодаря искусной работе ВСУ они ежедневно несут бешеные потери.
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