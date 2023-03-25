Кремль отказался от дальнейшего наступления в Украине, – СМИ

Этой весной Кремль не будет больше планировать какие-то масштабные наступательные операции. Главная задача, которую ставит Москва перед своими войсками в Украине – сдержать украинскую армию, помешав силам обороны Украины отбить ранее захваченные россиянами территории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "Bloomberg".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Россия приняла такое решение после того, как не смогла завоевать значительных позиций. И решила сосредоточиться на сдерживании контрнаступления ВСУ, которое, как ожидается, вскоре начнется.

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Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что, готовясь к длительной борьбе, Кремль стремится набрать в этом году до 400 000 контрактников, чтобы пополнить свои ряды.

По словам этих источников, масштабная кампания вербовки позволит Кремлю избежать еще одной принудительной мобилизации призывников накануне избирательной кампании по переизбранию президента Владимира Путина.

Призыв прошлой осенью пошатнул общественное доверие и спровоцировал бегство из страны около миллиона россиян, — говорится в материале.

Даже несмотря на боевые действия и политические проблемы, Путин дал понять, что Россия настроена на затяжную войну. Он делает ставку на то, что если его войска смогут предотвратить очередной прорыв ВСУ в ближайшее время, поддержка Киева со стороны Запада ослабнет.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему у Украины есть шанс на наступление только в этом году – что заставит НАТО вмешаться в войну.



