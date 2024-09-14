Кремль определил новое приоритетное направление на фронте: куда перебрасывает резервы

В Мариуполе фиксируют значительную активизацию переброски резервов оккупантов. Они идут на Угледарское направление. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Фиксируем активизацию перемещений на Угледарское направление. В целом все Приазовье наблюдает стремительную активизацию движения резервов именно на направление "Угледар — Курахово", — сообщил советник.

По данным Андрющенко, грузовики с боекомплектом и живой силой идут из Новоазовска через Мариуполь.

"В целях обеспечения перемещений после системных "хлопков" россияне выставили мобильные пункты контроля и наблюдения из состава полицаев и военной полиции", — отметил советник мэра.

Второе направление, по словам Петра Андрющенко, из Мелитополя через Мангуш и Никольское в объезд Мариуполя на север.

"Зафиксирована колонна из тралов, загруженных гусеничной военной техникой", — добавил он.

Отметим, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте за сутки зафиксировали 138 боевых столкновений. Интересно, что российское командование пытается менять тактику. Покровское направление уже не самое активное, больше всего враг наступал на Кураховском направлении, сообщают украинские военные.

В отчете говорится, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинской армии нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также по пункту управления, РЛС С-300 и двум средствам ПВО оккупантов.

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