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Покровское направление уже не самое активное: в Генштабе говорят об изменениях на фронте

Генштаб сигнализирует, что враг существенно активизировался на Кураховском направлении

сегодня, 09:27
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Кравцев Сергей

На фронте за сутки зафиксировали 138 боевых столкновений. Покровское направление уже не самое активное, больше всего враг наступал на Кураховском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ.

Покровское направление уже не самое активное: в Генштабе говорят об изменениях на фронте

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинской армии нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также по пункту управления, РЛС С-300 и двум средствам ПВО оккупантов.

На Харьковском направлении зафиксировано четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцов.

На Купянском направлении произошло 11 боестолкновений возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза неподалеку от Копанок, Грековки, Твердохлебового, Макеевки, Невского, Ямполевки, Торского, Серебрянки и Белогоровки.

На Северском направлении произошло три боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении было четыре боевых столкновения в районах Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении россияне атаковали шесть раз неподалеку от Дачного, Торецкого и Нелиповки.

На Покровском направлении защитники отразили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, Селидово, Михайловка, Новогродовка и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 43 атаки противника в сторону Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.

На Времивском направлении враг десять раз наступал вблизи Екатериновки, Угледара и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, пять раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На других направлениях — без изменений.

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