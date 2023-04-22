Кремль не пускает раненых оккупантов обратно в РФ: подробности от Генштаба

Российские захватчики продолжают нести потери в войне против Украины. В начале недели, 17 апреля, из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области, противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию. Как говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ, для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"При попытке пересечения государственной границы Украины на территорию Российской Федерации, по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно. Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи",- указывается в сообщении.

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Остальную часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезли в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. При этом подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника.

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